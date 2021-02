Marco Giallini/ “Panariello per me è un fratello: non sarà mai forte con i deboli”

Giorgio Panariello lo ha definito uno “non allineato“, e forse proprio questa è la caratteristica principale di Marco Giallini, attore di grande livello, baciato dalla popolarità in età matura, ma non fuori tempo massimo per prendersi delle belle soddisfazioni come quella di condurre un programma con il collega toscano su Rai Tre. Inizia oggi, infatti, “Lui è peggio di me“, titolo che è tutto un programma e sul quale Giallini stesso ha ricamato non poco nel corso di un’intervista realizzata insieme a Panariello per Tv Sorrisi e Canzoni: “Io sono peggio, ma il mio essere peggio è meglio. Poi prendo meno soldi di Giorgio, quindi…(ride, ndr)”. Scherzi a parte – non il programma! – alla domanda su cosa gli piaccia particolarmente del compagno d’avventura, Giallini ha risposto con delle parole che esprimono immensa stima: “Che Giorgio, per quanto è bravo, potrebbe fare “Bu!” a tutti, ma non sarà mai forte con i deboli“.

Marco Giallini, “ecco come ho conosciuto Giorgio Panariello”

Tra Marco Giallini e Giorgio Panariello si può dire che sia stato fin da subito un colpo di fulmine. Al riguardo Giallini ha raccontato il loro primo incontro: “Una sera a una festa. C’era la musica a tutto volume, ma a un certo punto sento la voce di Giorgio: “C’è Giallini? Lo voglio conoscere”. Mi ha fatto piacere. Poi, siccome Giorgio è uno scroccone, è venuto a pranzo a casa mia. Io da lui invece non ci sono ancora andato. Cosa cucino? Tutto. Da ragazzo, mi mangiavo pure gli gnocchi crudi di mia madre. Faccio le tagliatelle a mano, cucino il pesce, l’ossobuco…“. Panariello ha avuto modo anche di conoscere i figli di Giallini, ed è stato lo stesso interprete romano ad ammettere che sì, nelle vesti di zio vedrebbe bene l’amico toscano: “Sì, per me Giorgio è un fratello“.



