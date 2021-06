Marco Giallini/ “Sto in lockdown da quando è morta mia moglie Loredana”

Marco Giallini tra gli ospiti del concerto – tributo de Il Volo a L’Arena di Verona dedicato al Maestro Ennio Morricone. Una serata di grande musica con la partecipazione di ospiti illustri chiamati ad omaggiare e celebrare il genio del compositore romano scomparso a luglio scorso. Tra questi c’è anche l’attore romano che tutti ricorderanno per il ruolo di Rocco Schiavone, un personaggio che gli ha regalato la grandissima popolarità.

Recentemente l’attore però ha voluto condividere un lato molto intimo e privato della sua vita parlando della moglie Loredana che ha perso dieci anni fa. Intervistato da Il Corriere della Sera, l’attore ha rivelato: “alla fine, io sto in lockdown da quando è morta Loredana”. Nonostante siano passati dieci anni dalla morte della moglie, Giallini non ha mai smesso di parlarle: “quando sto solo e qualcosa non va. Dico: Eh amore mio…”. La morte della moglie ha sicuramente sconvolto la vita dell’attore che però proprio in quegli anni ha visto decollare la sua carriera.

Marco Giallini sulla morte della moglie: “Il dolore era troppo”

Un momento difficilissimo nella vita privata e di successo sul lavoro che ha portato Marco Giallini a confrontarsi con il suo ruolo di padre al punto che ha raccontato: “per dare una possibilità in più ai figli. Dovevo tirarli su come ci eravamo promessi. Lei voleva che facessero il Classico, uno lo fa, l’altro l’ha finito: è una cosa stupenda, chi fa il Classico si riconosce da lontano”. Dopo la morte della moglie Loredana, Marco Giallini non si è più innamorato in vita sua.

“Il dolore era troppo. Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni” – ha detto l’attore che parlando proprio di amore ha precisato: “innamorato ero di mia moglie. Per 27 anni, non ci siamo mai lasciati e non abbiamo mai litigato. Lei era la donna mia e io il suo uomo. Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una”. Sul finale ha poi parlato dei suoi figli rivelando: “i miei figli mi dicono ti amo. Quanti figli ti dicono: ti amo? Sono bravi. Il grande, una volta, mi disse: io l’adolescenza non l’ho avuta, mamma è morta che avevo 12 anni e non ho avuto nessuno da punire”.

