Marco Giampaolo esonerato?/ Sampdoria, nuovo allenatore: De Rossi tra i candidati

GIAMPAOLO ESONERATO? LA SAMPDORIA POTREBBE CAMBIARE

Marco Giampaolo potrebbe essere esonerato dalla Sampdoria. L’inizio di campionato della squadra blucerchiata è stato tutt’altro che esaltante: due pareggi, che sono maturati contro Juventus e Lazio – paradossalmente due squadre decisamente superiori – con quello contro i biancocelesti che è arrivato nei minuti finali. Per il resto, solo sconfitte: Giampaolo dunque potrebbe davvero venire esonerato, perché la posizione in classifica entrando nella 8^ giornata di Serie A è l’ultima in compagnia della Cremonese e domenica 2 ottobre, alle ore 15:00, il nativo di Bellinzona sa che non potrà sbagliare nella partita casalinga contro il Monza.

I brianzoli sono reduci dalla prima vittoria di sempre nel massimo campionato, quella timbrata contro la Juventus: Raffaele Palladino ha esordito alla grande in panchina e ora potrebbe dare il colpo di grazia alla Sampdoria, o meglio al suo allenatore Giampaolo. Il quale sarebbe all’ennesimo esonero della sua carriera, in epoca recente peraltro: dopo il triennio blucerchiato in cui aveva fatto bene ha fallito le esperienze con Milan e Torino. Se non altro il fatto che sia stato esonerato dai rossoneri ha aperto le porte a Stefano Pioli,e sappiamo bene come è andata…

GIAMPAOLO ESONERATO? IL POSSIBILE NUOVO ALLENATORE

Qualora Marco Giampaolo dovesse venire esonerato, la Sampdoria ha almeno due allenatori che sta contemplando come potenziali sostituti. Il primo è sempre Claudio Ranieri, amato da tutti: al netto delle straordinarie imprese compiute, vedi salvezza a Parma ma soprattutto vittoria della Premier League con il Leicester, il testaccino è un allenatore che davvero si fa ben volere da tutti. Anche dal popolo della Sampdoria, che ha avuto modo di apprezzarlo prima del ritorno di Giampaolo.

Quest’ultimo, bisogna dirlo, si è trovato a gestire una rosa onestamente più debole rispetto a quella dell’anno passato, con cessioni illustri e un calciomercato che non ha sostituito degnamente i partenti. Ad ogni modo, al posto di Giampaolo potrebbe arrivare anche Daniele De Rossi: l’ex centrocampista della Roma, che ovviamente ha giocato sotto la guida di Ranieri, è sempre alla ricerca di una prima panchina come allenatore e la Sampdoria potrebbe dargliene una, dopo che Capitan Futuro (ormai ex) aveva flirtato con il Palermo e non solo. Staremo a vedere: ovviamente se Giampaolo sarà esonerato, poi appunto, nel caso questa ipotesi si verifichi già oggi o nei prossimi giorni, chi sarà il nuovo allenatore della Sampdoria…

