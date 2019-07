Marco Giampaolo: unico “diktat” al Milan/ Praet, Ceballos, Modric: solo piedi buoni

Il Milan di Marco Giampaolo sta pian piano prendendo forma. Dopo l’acquisto di Rade Krunic, giocatore che il nuovo tecnico rossonero ha avuto modo di apprezzare ad Empoli, sembra ormai questione di giorni, se non di ore, prima che venga formalizzato l’acquisto di Theo Hernandez. Un terzino, quello di proprietà del Real Madrid, che rispecchia perfettamente le qualità che Giampaolo ricerca in quel ruolo: tecnica e gamba. Sono tanti i nomi che stanno circolando in queste settimane di trattative di calciomercato (eppure la sessione estiva inizia ufficialmente oggi), ma sembra chiaro che le richieste di Giampaolo ai suoi dirigenti siano quelli di regalargli giocatori che sanno toccare il pallone, capaci così di innalzare il tasso tecnico della squadra. Giampaolo vuole essere padrone del campo, gestire il gioco, e per farlo ha bisogno di innesti funzionali al suo progetto. Da qui i nomi che stanno facendo sognare i tifosi del Milan.

IL MILAN DI GIAMPAOLO

Nella serata di ieri si è parlato di un possibile clamoroso arrivo a Milano, sponda rossonera, di Luka Modric. Il regista croato sarebbe il rinforzo ideale per qualsiasi mediana, compresa quella di Giampaolo, ma neanche i buoni uffici di Zvonimir Boban con il connazionale sembrano in grado di convincere il Pallone d’Oro a lasciare il Real Madrid. Il nome di Lucas Torreira sarebbe altrettanto gradito a Giampaolo, che all’uruguaiano affiderebbe volentieri le chiavi del centrocampo così come avvenuto a Genova. Se però come sembra dall’Arsenal non dovesse arrivare il via libera all’operazione, ecco che Giampaolo potrebbe vedersi regalare un elemento di qualità a lui molto noto come Dennis Praet. Il 25enne belga è molto cresciuto dal punto di vista tattico sotto la guida di Giampaolo e si ricongiungerebbe volentieri al suo ex allenatore. Il comune denominatore di questi giocatori, com’è facile notare, è la grande qualità palla al piede. Ne è un’ulteriore conferma l’interessamento per Dani Ceballos, trascinatore della Spagna che ha vinto gli Europei under 21. Insomma: non conta tanto il nome, basta che i nuovi acquisti abbiano i piedi buoni…

© RIPRODUZIONE RISERVATA