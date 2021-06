Marco Giazzi/ Cavaliere al merito “per valori di correttezza sportiva e…”

Marco Giazzi tra i protagonisti della nuova puntata di Nuovi Eroi, il programma che racconta storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra questi c’è anche il giovanissimo Marco Giazzi di anni 26 che è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica e premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la seguente motivazione: “per il suo esempio e l’ammirevole contributo nell’affermazione dei valori della correttezza sportiva e della sana competizione nel mondo dello sport”. Il 26enne di Castiglione delle Stiviere ha rivenuto così il titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica per via del suo duplice impegno come rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica Alto Mantovano e allenatore della squadra under 13 “Amico Basket” di Carpenedolo.

Marco Giazzi di Carpenedolo premiato come Nuovo Eroe

In occasione di una partita contro la squadra Negrini Quistello, Marco Giazzi ha interrotto il match a causa di una serie di proteste ed insulti da parte dei genitori della squadra avversaria verso l’arbitro di soli 14 anni. Giazzi ha così chiesto il time out invitando i genitori della squadra avversaria a calmarsi. Nulla da fare, i genitori non hanno smesso di offendere il giovane arbitro. Non avendo avuto alcun risultato, il giovanissimo allenatore a quel punto ha preso una decisione davvero forte: interrompere la partita, nonostante la sua squadra fosse in vantaggio. Intervistato dalla gazzetta di Mantova, il giovane 26enne ha detto: “non hanno perso i ragazzi in campo ma il basket, lo sport”.

La decisione di Marco Giazzi non è certo passata inosservata, anzi gli ha permesso di ricevere una delle 32 onorificenze conferite dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che quest’anno ha premiato cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, ma anche opere di solidarietà, integrazione sociale, ricerca e della tutela dell’ambiente e tanto altro.

