Piera Detassis ha al suo fianco lo stesso uomo ormai da anni. Si tratta di Marco Giovannini, giornalista che come lei lavora nel mondo del cinema. Il marito di Piero Detassis si divide tra Los Angeles e Milano, o almeno così era fino a qualche tempo fa. Nel 2012, infatti, lei raccontava a “Il Giornale”: “Diciamo che stiamo insieme sei mesi su 12. O in America o nella sua casa romana di Monteverde Vecchio. Più spesso nel mio appartamento, soprattutto perché io lo tengo in ordine”. A farli conoscere sono stati i rispettivi lavori: lui, infatti, aveva firmato alcuni pezzi su Ciak, il mensile che lei dirigeva (e che ha diretto per praticamente vent’anni. “È dotato di un humour irresistibile. In questo è il clone perfetto di suo padre” spiegava ancora Piera.

Sì, perché il padre di Marco Giovannini è un personaggio conosciuto nel mondo del cinema. Si tratta di Sandro Giovannini, che insieme a Pietro Garinei è considerato il padre della commedia musicale, che i due portarono nei teatri romani e in Rai, contribuendo così al diffondersi di una commedia. I loro nomi sono scolpiti nella storia del cinema e Marco non poteva che intraprendere in parte, anche se sotto altre sfaccettature, il percorso del papà.

Marco Giovannini, chi è il marito di Piera Detassis: “Ci stiamo occupando della casa”

Insieme dai primi anni Duemila, Piera Detassis e il marito Marco Giovannini hanno vissuto a lungo una vita a distanza. Lui, infatti, ha lavorato per tanti anni a Los Angeles e solamente nel 2023, dunque dopo più di venti anni insieme, lei ha dato notizia del fatto che stesse per rientrare in Italia. In un’intervista a “Tm Online”, infatti, aveva spiegato esattamente due anni fa: “Mio marito Marco Giovannini vive tra Roma e Los Angeles dove ha lavorato come corrispondente, ora sta rientrando in Italia dopo 34 anni e ci stiamo occupando di sistemare la casa e il suo immenso archivio”. Dunque ora i due dovrebbero vivere insieme dopo tantissimi tempo passato lontano.