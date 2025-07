Temptation Island, Marco impazzisce e invade il villaggio delle fidanzate: “Mi fate parlare con Denise o succede un casino!”.

A Temptation Island 2025 l’aria è pesantissima. Marco ha cercato di scappare dal villaggio dei fidanzati per invadere quello delle fidanzate e parlare con la sua compagna Denise. Il caos è successo dopo che il ragazzo ha visto alcuni video compromettenti di lei e Flavio, che sono diventati molto complici nel villaggio arrivando a confidenze e frasi che lo hanno ferito profondamente come il fatto che lei ha affermato che lui non l’ha mai amata.

Così, dopo aver visto un video in cui Denise si butta nel mare con Flavio, inizia a correre fuori dal capanno raggiungendo la spiaggia e andando verso il villaggio delle fidanzate. La produzione si mette ad inseguirlo mentre lui continua a ripetere: “Mi dovete far vedere Denise, ora!“. Fortunatamente Marco Raffaelli non è riuscito ad invadere il villaggio e ad un certo punto è ritornato indietro più calmo chiedendo formalmente il falò a Filippo Bisciglia.

Marco e Denise, falò a Temptation Island 2025: “Mi hai sminuito come uomo“

Marco e Denise si sono ritrovati al falò l’uno di fronte all’altra. Inizialmente Denise ha provato ad abbracciarlo ma lui l’ha evitata e ha preferito iniziare con un confronto bello acceso. Quello che ha fatto male a lui è il fatto che parlando con Flavio, la fidanzata lo ha sminuito dicendo che lui era immaturo perchè lavorava nei locali. In effetti, il percorso di Denise a Temptation Island 2025 è stato improntato sulla conoscenza e sulle lodi al tentatore Flavio.

“Pensa quanto mi hai fatto male“, ha detto Marco, “Sei venuta qui a trovare il fidanzato“. Denise ha detto che per la prima volta ha visto la gelosia negli occhi del suo fidanzato, e resta fiera di essersi messa in gioco con lui. Purtroppo, alla fine, Marco ha deciso di non tornare a casa con la sua fidanzata, la quale le ha chiesto scusa se lui si è sentito paragonato.