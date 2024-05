Marco Ligabue, chi è il cantante e fratello di Luciano Ligabue/ La carriera in musica: “Ho avuto paura, poi…”

Chi è Marco Ligabue: da spalla del fratello Luciano alla carriera da solista

Marco Ligabue è un noto cantante del panorama musicale italiano e oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona, nel salotto di Rai1. Fratello del ben più noto Luciano, Marco Ligabue è nato nel 1970 a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, e assieme al fratello ha ereditato dai genitori la passione per la musica. Ad ottenere maggior successo è stato subito il fratello Luciano, con Marco che ha iniziato a collaborare con lui negli anni ’90, occupandosi del merchandising ufficiale e gestendo il sito del rocker e il suo fan club ‘Bar Mario’.

La carriera in musica di Marco Ligabue inizia nei primi anni ’90 all’interno di una formazione, ma il primo grande successo arriva nel 2001 quando fonda i Rio. L’attività di solista prende il via nel 2012 quando, dopo aver abbandonato il gruppo, si dedica alla sua carriera pubblicando il suo primo album, Mare dentro, nel 2013. Dalla musica alla televisione, il cantante ha debuttato sul piccolo schermo nel 2019 nello show All together now di Michelle Hunziker, oltre a diventare uno dei componenti della Nazionale Italiana Cantanti.

Marco Ligabue nel 2021 ha anche pubblicato un libro, Salutami tuo fratello – cronache spettinate di un rocker emiliano, in cui ha raccontato, oltre al suo percorso di vita e la carriera, anche il rapporto con il fratello Luciano. Del loro rapporto ne ha spesso parlato in molteplici occasioni, come un’intervista a Oggi è un altro giorno nel maggio 2023: “Da un certo punto di vista è bellissimo, io da ragazzo del bar mi sono trovato a seguirlo in tutta Italia, nelle tv e nelle radio. Lui mi ha fatto da università in casa, ha tenuto sempre alta l’asticella“.

Anche lo stesso Marco, però, avrebbe voluto imboccare la strada della musica: “Anche io volevo fare il musicista, è stato tutto un po’ complicato: fino a 40 anni non ho neanche mai pensato di cantare a causa del muro di paura. Ho sempre avuto tanta paura ma poi è la musica che sceglie: mi sono arrivate delle canzoni che mi hanno dato la spinta e mi sono buttato”.











