Marco Ligabue, chi è/ La carriera, il fratello Luciano e i figli: Viola e Diego

Marco Ligabue, chi è

Marco Ligabue sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 8 maggio, di Oggi è un altro giorno. Nato a Correggio il 16 maggio 1970, si è avvicinato alla musica grazie ai genitori Rina e Giovanni, fondatori della balera “Tropical”: “Il Tropical è il motivo per cui io e Luciano siamo diventati due rocker. Era la balera che i nostri genitori, appassionati di musica, avevano aperto negli anni Settanta a Rovereto di Secchia. Venivano a suonare le orchestre di liscio. Poi cominciarono a ospitare concerti… Io e Luciano siamo cresciuti lì, in mezzo al mondo dello spettacolo”, ha racconto Marco a Segnali Sonori.

Luciano Ligabue, fratello di Marco Ligabue/ "Per me è bello camminare al suo fianco"

Marco Ligabue ha iniziato a suonare con i Blouson Noir “una band di amici, fatta solo per stare assieme. Poi con Little Taver & His Crazy Alligators, con la quale suonavamo rock’n’roll anni Cinquanta ed ho cominciato a prendere confidenza con i palchi. Infine, i Rio, per rispondere alle mie esigenze musicali”. Nel 2012 Marco ha lasciato i Rio per dedicarsi alla sua carriera da solista.

Antonella Elia: "La maternità è arrivata tardi"/ "Quando vedo un neonato…"

Marco Ligabue: i figli e il fratello Luciano

Oltre all’attività di musicista Marco Ligabue è dal 1991 fondatore, responsabile e coordinatore di Ligachannel e BarMario, sito e fan club ufficiali di suo fratello, Luciano Ligabue. Nel 2021 ha pubblicato il libro “Salutami tuo fratello. Cronache spettinate di un rocker emiliano“, in cui racconta la storia della sua vita e il legame speciale con Luciano, di 10 anni più grande: “Fin dall’inizio ho sostenuto mio fratello, ai primi concerti gli facevo da ‘buttadentro’, perché c’erano poche persone, poi gli ho curato il fanclub. Per me era un modo di stargli vicino, di sostenerci a vicenda. È una cosa che colpisce, ma per me era la normalità”, ha detto su Radio Deejay. Marco Ligabue ha due figli: Viola e Diego, nato nel 2021. È stata la nascita della figlia a spingerlo a intraprendere la carriera solista: “Ho deciso di mettermi da solo, diventare frontman. Diventare papà ti fa avere una consapevolezza diversa, prima eri l’eterno bambino. Essere padre ti dà maggiore sicurezza, più consapevolezza nei tuoi mezzi, più forza”, ha spiegato a Segnali Sonori.

LEGGI ANCHE:

Antonella Elia: la morte di entrambi i genitori/ "Ho vissuto il lutto dell'abbandono"

© RIPRODUZIONE RISERVATA