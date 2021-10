Marco Liorni: “Addio a I Saggi di ItaliaSì! troppo salotto”/ “Ci sarà un quiz vip…”

Marco Liorni tornerà sabato prossimo, 30 ottobre, al timone di ItaliaSì!, il classico salotto pomeridiano del sabato di Rai Uno. La nuova stagione partirà con qualche modifica rispetto all’anno scorso, a cominciare dall’assenza de I Saggi (fino all’anno scorso erano Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo oggi al GF Vip, ed Elena Santarelli), gli ospiti fissi in studio. “Perchè questa scelta? – le parole di Marco Liorni ai microfoni del settimanale di gossip Nuovo – perché i saggi, insieme, facevano salotto, ma i tempi sono cambiati dopo la pandemia. C’è bisogno di più competenza e concretezza quando si tratta di argomenti seri”.

Manuel Bortuzzo, piovono critiche sul web/ "Basta illudere Lulù Selassié, incoerente"

Confermata invece la presenza in collegamento di Mauro Coruzzi, conosciuto anche come Platinette: “Ha uno sguardo trasversale sulle storie – ha detto a riguardo – può essere serissimo, ma anche allegro e ironico. E’ uno che spariglia le situazioni. Arriveranno, comunque, anche persone esperte di vari argomenti”. Attenzione anche alla novità che riguarderà il personaggio famoso ospite ogni sabato: “Ci sarà un piccolo gioco. Il vip di turno salirà sul podio e sarà sottoposto a domande di attualità”. Marco Liorni è senza dubbio uno dei conduttori più apprezzati della televisione, e oltre a ItaliaSì, programma sempre premiato in termini di ascolti, è anche al timone del quiz show estivo “Reazione a catena”.

AMICI 2021/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: compito d'amore per i cantanti

MARCO LIORNI PRONTO PER LA NUOVA STAGIONE DI ITALIASI! DOPO LA PUNTATA SPECIALE ON THE ROAD

Recentemente ospite di Oggi è un altro giorno, aveva spiegato a riguardo: “Tornerà sicuramente nel 2022 Reazione a catena visto il successo che ha avuto. Perdonami! – aveva aggiunto rivolgendosi alla telecamera e al direttore di rete di Rai Uno, Stefano Coleta – sto già facendo il palinsesto della prossima estate!”.

ItaliaSì! È scattato ufficialmente sabato scorso, 23 ottobre, ma con una puntata speciale On The Road per le strade di Napoli. Attraverso una serie di storie di gente comune, Marco Liorni aveva raccontato alcuni segreti dell’affascinante e pittoresca città capoluogo della regione Campania, nonché una delle città più belle d’Italia e del mondo.

Chiara Rabbi "Gonfia a Uomini e Donne per problemi di salute"/ "Scoperta una ciste"

© RIPRODUZIONE RISERVATA