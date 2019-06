MARCO LIORNI/ “Amadeus mi ha dato dei consigli” (Reazione a Catena)

Marco Liorni è pronto alla conduzione di Reazione a catena, il game show in onda da lunedì 3 giugno nella fascia preservare di Raiuno. Il conduttore, che il prossimo 6 agosto festeggerà 54 anni, è pronto ad una nuova sfida e ad un’estate da trascorrere in tv in compagnia dei telespettatori. Reduce dal successo di Italia Si, Liorni dopo aver lavorato al Grande Fratello, Verissimo e La Vita di Diretta, arriva meritatamente in una fascia televisiva da sempre molto importante: quella del preserale. “Il “game” è un genere che finora non avevo fatto” ha dichiarato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni e in vista dell’estate da vivere in tv ha detto: “con grande curiosità e anche con qualche apprensione”.

Marco Liorni: “Reazione a Catena? Ci ho pensato molto”

Prima di accettare la conduzione di Reazione a Catena, Marco Liorni ci ha pensato molto come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni per via di una serie di impegni: “ero completamente concentrato su “Italia sì!”, la trasmissione del sabato, che per me è come una figlia, non pensavo proprio più al game. Ho parlato con il direttore di Raiuno Teresa De Santis, con gli autori storici del gioco, me lo sono guardato bene”. In realtà la proposta era arrivata già l’anno scorso: “ero stato vicinissimo a farlo. Mi hanno chiesto se mi interessava ancora e ho detto si, lo vivo come un momento in cui bisogna un po’ divertirsi”. Si tratta del primo game show per il conduttore, che ha ricevuto dei consigli speciali da un caro amico. Si tratta di Amadeus, ex conduttore del programma, che gli ha dato una serie di consigli. “Amadeus mi ha detto di divertirmi insieme ai concorrenti. Ha detto: “Lascia perdere tutto e rilassati”. Bisogna essere padroni dei meccanismi, ma poi ci sono delle energie che si percepiscono solo in diretta” ha raccontato Liorni.

Marco Liorni: “Gerry Scotti è un maestro dei game e dei quiz”

Un’estate di game show sia per Raiuno che Canale 5. Per la prima volta, infatti, Gerry Scotti andrà in onda anche d’estate. “Gerry Scotti è un maestro dei game e dei quiz. È il primo anno che va in onda d’estate. La vedo come una sfida entusiasmante, il pubblico avrà più scelta” ha dichiarato Marco Liorni, che è un grande appassionato di scacchi. “Mi rilassano. Di notte, se mi sveglio e non riesco a dormire, faccio una partitina. Con il computer. Non sveglio mia moglie, che tra l’altro non sa giocare” ha detto il conduttore che parlando di una sua ipotetica squadra da portare a Reazione a Catena non ha dubbi: “porterei due amici storici e ci chiameremo i Passaporti: da dieci anni diciamo che dobbiamo fare il viaggio della vita, solo noi tre, ma siamo sempre qui”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA