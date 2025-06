Marco Liorni, conduttore nato a Roma nel 1965, ha cominciato la sua carriera in varie radio locali, diventando poi volto dell’emittente televisiva GBR, lavorando soprattutto nei programmi “Cronaca nera” e “Domenica a tutto gol”. Nel 1996, a trent’anni, Mario Liorni ha esordito come inviato di “Verissimo”, per poi sostituire alla conduzione Cristina Parodi. Dunque, in poco tempo Liorni ha ottenuto grandi successi importanti nel mondo della televisione, arrivando poi a condurre anche “Verissimo sul posto”, un altro format di Mediaset. Sono arrivati, negli anni, anche altri programmi, come ad esempio “Angeli” che ha guidato dal 1997 al 2000, mentre più avanti ancora è tornato in radio, lavorando su RDS dal 2003 al 2014. Liorni, per Mediaset, è stato anche invitato del “Grande Fratello” e redattore di “Buona Domenica”. Varie anche le avventure professionali su Sky.

Vittorio Cecchi Gori, chi è ex marito Rita Rusic/ Confessione nostalgica: "A lei va dato un grande merito..."

Nel 2009, poi, il passaggio in Rai con i collegamenti del programma “I sogni son desideri” di Caterina Balivo. Da quel momento Marco Liorni ha cominciato a farsi strada anche in Rai, arrivando a condurre trasmissioni di intrattenimento e cronaca come “Estate in diretta”, “Buon pomeriggio Italia” e “La vita in diretta”. Tra i grandi progetti di Marco Liorni degli ultimi anni non possiamo non menzionare i quiz: dal 2019 al 2025, il conduttore romano è stato alla guida di “Reazione a catena”, stabilendo anche un record di edizioni e puntate. Nel 2024, invece, ha preso la guida de “L’Eredità”.

Johnny Dorelli, chi è il marito di Gloria Guida/ "Ho scelto di fare la mamma e la moglie"

Marco Liorni, chi è: “Da ragazzo vivevo nella paura”

Spesso Marco Liorni è stato paragonato a Fabrizio Frizzi per stile, eleganza ed educazione. Parlandone a Vanity Fair, il conduttore ha raccontato di come sia per lui un immenso onore il fatto di essere accostato ad un grande della televisione italiana, uomo dalle doti umane inarrivabili. “Mi fa immensamente piacere perché Fabrizio è stato un esempio professionale e umano inarrivabile” ha spiegato. E ancora, nella stessa intervista, Liorni ha raccontato di aver sofferto, in passato, di attacchi di panico: “Fino ai 25 anni vivevo nella paura. Sentivo un senso di profonda angoscia e di inquietudine che mi braccava quasi tutti i giorni” ha raccontato.