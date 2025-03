Marco Liorni dopo la finale di Ora o mai più è pronto a tornare in onda con la puntata speciale de L’Eredità dedicata al Festival di Sanremo. Il conduttore è reduce dalla conduzione della terza stagione di Ora o mai più che ha visto otto cantanti diventati famosi in passato cercare di tornare alla ribalta dopo un lungo periodo di difficoltà. Dalle pagine di Libero Magazine ha raccontato: “la fortuna credo che conti nella vita di tutti, a prescindere da che lavoro si faccia”. Non solo, il conduttore ha sottolineato come gli sliding doors della vita capitano davvero a tutti e che l’unico rimedio è cercare di restare leggeri pensando che oltre al successo ci sono cose molto più importanti nella vita.

King Foo, chi sono? Con The Edge of the world al San Marino Song Contest/ Dalla Slovenia al mercato inglese

Per Liorni, infatti, contano molto di più i valori che uno e come si affronta la vita tenendo sempre in considerazione che è importante fare un lavoro di squadra, prepararsi e non dimenticare anche il cosiddetto fattore C.

Marco Liorni: dallo stop dopo il Grande Fratello al ritorno in Rai

Anche Marco Liorni ha vissuto momenti di difficoltà a livello professionale; il conduttore, infatti, dopo l’esperienza come inviato del Grande Fratello si è ritrovato improvvisamente a vivere un momento di stop. “Dopo che ho lasciato il Grande Fratello per 4 anni ho girato tutti gli uffici dei direttori Mediaset proponendo delle idee di format” – ha raccontato il conduttore che si è ritrovato con un pugno di mosche in mano. Così ad un certo punto ha deciso di fermarsi continuando però a lavorare in radio fino a quando all’improvviso è arrivata una chiamata dal Dottore di Affari Tuoi per una puntata pilota di un programma in Rai. E’ stato l’inizio della rinascita con il ritorno nella rete di Stato con diversi programmi di successo come “Estate in Diretta”, “Vita in Diretta” fino a L’Eredità.

Bianca Atzei, chi è: le collaborazioni con i Modà e i due Sanremo/ Poi la malattia e l'operazione

Quest’anno si è anche ritrovato a dover sostituire Amadeus al timone de L’anno che verrà, il Concerto di Capodanno di Raiuno, dovendo anche affrontare il fuori onda di Angelo dei Ricchi e Poveri. “E’ la persona più carina e cortese del mondo, si è ampiamente scusato direi, incidente chiuso” – ha concluso Liorni.