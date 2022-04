Marco Liorni “Ho avuto solo due donne”/ “Mia moglie Giovanna Astolfi? Prima amica…”

Marco Liorni marito fedele di Giovanna Astolfi

Marco Liorni sarà il nuovo protagonista de I Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai1. Inevitabilmente, la sua presenza in tv porterà in tanti a chiedersi qual è la sua attuale situazione sentimentale. Ebbene, il noto conduttore ha avuto due moglie: Cristina, sua ex compagna e l’attuale Giovanna Astolfi. Da sempre restio a parlare della sua vita privata, non si sa molto del suo matrimonio, se non dalle brevi frasi estrapolate nel corso di qualche intervista tv.

Una cosa è certa: di Marco Liorni tutto si può dire ma non che sia un rubacuori! E ad ammetterlo è stato lo stesso conduttore il quale si è descritto come un uomo molto fedele e soprattutto monogamo. “Io sono un monogamo dentro. Con Giovanna abbiamo crisi continue, in continuazione, ma se non ci sono non ci si evolve, quindi è giusto”, aveva raccontato qualche tempo fa, ospite alla trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Dall’ex moglie Cristina all’attuale Giovanna: l’amore secondo Marco Liorni

Marco Liorni ricorda ancora il suo primo bacio dato ad una ragazza, Daniela, “poi è arrivata Cristina”, aveva detto parlando ancora della sua ex moglie alla trasmissione della collega Serena Bortone. Parlando dell’ex moglie, Liorni aveva svelato come avesse dato all’epoca grande importanza al lavoro: “Sia la mia ex moglie Cristina che i miei genitori avevano capito che non c’era scelta. Io avevo preso la mia decisione di seguire questo lavoro”.

Nella sua vita Liorni ha ammesso di aver avuto solo due donne “dalle quali ho avuto tre figli”, lasciando così cadere la maschera del playboy. Dall’amore con Cristina è nato il primogenito Niccolò, mentre Giovanna Astolfi, attuale moglie sposata in gran segreto nel 2014 negli Usa, lo ha reso padre di Emma e Viola. “Avevo notato i suoi occhi puri, il suo sorriso sincero, il suo carattere forte ma anche molto morbido e allegro. All’inizio pensavo a lei solo come un’ottima amica. Poi è arrivato l’amore”, aveva svelato Marco Liorni in una rara intervista alla rivista Intimità.

