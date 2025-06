Marco Liorni sempre più protagonista della Rai: dopo L'eredità, nuovo impegno per lui nella prossima stagione televisiva.

Marco Liorni è sempre più protagonista della Rai. Se Carlo Conti rappresenta la parte artistica storica della tv di Stato a cui è stato affidato il Festival di Sanremo dopo la scelta di Amadeus di lasciare la Rai, Marco Liorni e Stefano De Martino rappresentano le forze più nuove della tv di Stato. Nella prossima stagione televisiva, dopo il grandissimo successo ottenuto con la stagione in dirittura d’arrivo, Stefano De Martino tornerà nuovamente al timone di Affari tuoi. De Martino, inoltre, dovrebbe tornare anche alla conduzione di Stasera tutto è possibile nonostante le voci lo vorrebbero vicino all’addio.

Quale sarà, invece, il futuro di Marco Liorni? Anche per il conduttore, reduce dall’impegno del sabato sera con il game show “Chi può batterci”, la prossima stagione televisiva sarà assolutamente di conferma per il conduttore come fa sapere Giuseppe Candela.

Marco Liorni confermato a L’anno che verrà

Nella rubrica C’è chi dice di Giuseppe Candela pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 25 giugno del settimanale Chi, Marco Liorni viene annunciato come conduttore, per la seconda volta consecutiva, de L’anno che verrà, lo show di Capodanno trasmesso da Raiuno.

Il prossimo 31 dicembre, dopo il successo ottenuto dalla scorsa edizione, Marco Liorni sarà ancora alla guida del programma di fine anno conducendo i telespettatori nel 2026 insieme ai tanti artisti che saliranno sul palco per regalare una serata ricca di musica, di leggerezza e di divertimento. L’anno che verrà, inoltre, si svolgerà in Calabria anche se ci saranno alcune novità che, per il momento, non sono state svelate.