Marco Liorni Vs Mauro Coruzzi, gaffe a Italia Sì/ Microfono aperto: “Cogli*ni!”

Anche a Italia Sì, lo show condotto da Marco Liorni su Rai 1, si parla di Coronavirus. In particolare nella puntata di oggi 21 marzo sono stati analizzati con cura i dati del contagio e si è a lungo parlato di come questo abbia colpito anche il sud. È proprio nell’analisi di questi dati che in studio ha luogo una gaffe. Complice un microfono inconsapevolmente aperto, quello di Mauro Coruzzi, che commenta le rivelazioni fatte in studio da Marco Liorni. In particolare il conduttore sottolinea come una parte di coloro che, prima del decreto, dal nord si sono recati al sud, avessero già i sintomi del Coronavirus.

Marco Liorni riprende Mauro Coruzzi in diretta a Italia Sì: la gaffe

“Marco Liorni legge il recap della settimana “Il 15% sono scesi al Sud dal Nord con la febbre” e in studio si sente “Perché siete dei c****oni”, complice un microfono aperto” riporta infatti su Twitter un attento telespettatore. E infatti è proprio Mauro Coruzzi il protagonista della gaffe a Italia Sì che, alle parole di Marco Liorni, si lascia sfuggire il “cogli*ni” che viene però prontamente ripreso dal conduttore. Liorni, infatti, si interrompe subito per evitare ulteriori danni e avverte il suo ospite del microfono aperto. “Mauro, sei aperto!“, gli ricorda, palesemente infastidito dall’intervento di Coruzzi. Una gaffe che non ha avuto però seguito, visto che il conduttore è tornato a concentrarsi sulla questione Coronavirus con tutti i dati alla mano.



