Marco Lucchini è morto/ Storico inviato a Como per 90° Minuto, aveva 77 anni

Marco Lucchini è morto oggi, venerdì 16 settembre 2022: il giornalista sportivo della Rai è scomparso all’età di 77 anni, essendo nato a Milano il 29 agosto del 1945. Gli appassionati di calcio, soprattutto i tifosi lariani, lo ricorderanno come lo storico inviato di 90° minuto dallo stadio Giuseppe Sinigaglia negli anni Ottanta, quando il Como era in serie A e spesso metteva in difficoltà le grandi squadre.

Marco Lucchini è stato il giornalista che ha commentato la maggior parte degli incontri interni degli azzurri per la popolare trasmissione di Rai Uno, che allora era la prima a far vedere tutti i gol del campionato di Serie A. Tuttavia, Marco Lucchini seguiva anche le partite casalinghe della Cremonese negli anni in cui era in Serie A la formazione grigiorossa, in seguito è stato il commentatore ufficiale del Piacenza e del Parma in Domenica Sprint.

MARCO LUCCHINI È MORTO, STORICO GIORNALISTA SPORTIVO DELLA RAI

Marco Lucchini ha esordito nel 1981 e ha lavorato nelle principali rubriche e trasmissioni sportive della Rai, ma commentò anche un Super Bowl per Canale 5. Tra gli sport che ha seguito, oltre al calcio, ci sono infatti il football americano, il pattinaggio su ghiaccio, la vela e il golf. A questo proposito, possiamo ricordare che fu sua la telecronaca del primo bronzo iridato di Carolina Kostner ai Mondiali di pattinaggio artistico a Mosca nel 2005.

A partire dal 1999 Marco Lucchini è diventato il curatore di Rai Sport come testata autonoma, insieme ai colleghi Ignazio Scardina, Maurizio Vallone, Saverio Garaguso, Duccio Guida e Amedeo Verduzio. Dal 2003 Lucchini era stato infine il curatore di Domenica Sprint; in precedenza aveva seguito, sempre da curatore anche Stadio Sprint e La Domenica Sportiva.

