Marco Maccarini “Carmen Di Pietro mi ha massacrato”/ “Nicolas? Muro di strategia”

Marco Maccarini: il rapporto con Nick Luciani e Lory Del Santo

L’avventura di Marco Maccarini sull’Isola dei Famosi 2022 è durata solo 15 giorni. Entrato al giorno 57 l’ex volto di Mtv è stato eliminato al 71esimo. Nonostante la breve permanenza sulle spiagge dell’Honduras, Maccarini ha rivoluzionato gli equilibri e scatenato polemiche su Playa Rinovada. L’ex vj è riuscito a legare con alcuni compagni di avventura, in particolare con Nick Luciani e Lory Del Santo: “Tra i naufraghi di cui ho un bel ricordo c’è Nick, anche se l’ho vissuto pochissimo. Ho avuto la fortuna di essermi avvicinato anche a Lory Del Santo, io le ho dato l’opportunità di raccontarsi. Ho scoperto una persona profonda e intelligente. Ha molti aspetti complicati, ma è davvero molto interessante. Poi può piacere o meno, ma la ritengo una grande donna. Lei è molto intelligente, ma il suo modo di fare è poco compreso. Poi posso dire che è tanto leale. A me è piaciuto passare del tempo con lei e posso solo dire cose positive”, ha raccontato a Isola Party.

Marco Maccarini: ecco con chi ha legato meno sull’Isola 2022

Durante la sua breve avventura a Cayo Cochinos Marco Maccarini non è mai riuscito a legare con Carmen Di Pietro. Ma anche con Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis i rapporti non sono mai decollati. Prima di abbandonare L’Isola dei Famosi, Maccarini aveva definito i tre “la fattucchiera, il gigante e il piccolino”, dei regnanti armati di frusta. Ospite a Isola Party, l’ex vj di Mtv ha confermato che Nicolas Vaporidis e Carmen di Pietro sono i concorrenti con cui ha legato meno: “Non sono riuscito a tirare giù questo muro di strategia che ha tirato su Nicolas Vaporidis. Io non amo l’aggressività, l’arroganza, non sopporto quando qualcuno cerca di prevaricare. Quindi ho fatto molta fatica. Mi è dispiaciuto non poter incontrare una persona come lui. Aveva sempre il timore che io potessi disturbare la sua vita. In realtà volevo semplicemente divertirmi e conoscere persone. Quindi lui ed è un peccato”, ha commentato riferendosi all’attore. Per quanto riguarda la mamma di Alessandro Iannoni ha detto: “Mi ha massacrato. Sono pieno di cicatrici di morsi di Carmen che sono velenosi”.

