Marco Maccarini e l’accusa choc di Roger Balduino/ “Voleva formare un gruppo…”

Marco Maccarini è uno stratega? L’accusa di Roger Balduino

Marco Maccarini è stato smascherato da Roger Balduino. Il naufrago è sbarcato da poco in Honduras ma gli altri naufraghi si sono già coalizzati contro di lui. La scorsa puntata, Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi hanno reagito a Maccarini accusandolo di essere un abile giocatore. Maccarini ha cercato di difendersi anche se in suo soccorso è andata solo Lory Del Santo. Nelle scorse ore anche Roger Balduino ha voluto dire la sua confessando a Luca Daffrè che il neo arrivato sarebbe uno stratega perché ore prima gli avrebbe confessato di voler formare un gruppo contro Edoardo, Nicolas, Carmen per cercare di mandarli fuori dal gioco. Una strategia bella e buona che però è stata subito smascherata: “Lui ha l’obiettivo di formare un gruppo per andare contro Nicolas, Edoardo e Carmen…”, ha spiegato Roger Balduino.

Ad ascoltare la confessione del modello c’era anche Nicolas Vaporidis che si è scagliato nuovamente contro Maccarini: “Marco è una persona che inizialmente dovevo studiare e iniziare a capire…Il beneficio del dubbio lo si concede a tutti…Una cosa però la so per certa…Lui ci prende in giro…”. Nicolas non crede assolutamente alla buona fede di Maccarini e gli ha fatto notare che quanto detto non coincide con le sue azioni: “Ci sta sbeffeggiando, ci sta prendendo in giro…Non valutiamo le persone per quello che dicono, ma per quello che fanno…”. Maccarini non si è scomposto più di tanto asserendo di star giocando come gli altri naufraghi.

Marco Maccarini, tutti contro di lui: “Io sono in gioco e…”

Arrivato in Honduras da pochi più di una settimana, Marco Maccarini ha creato non poco scompiglio all’interno del gruppo ormai coeso. Il conduttore è di sicuro il naufrago più attivo: pesca, gestisce il fuoco, costruisce oggetti più o meno utili e molto altro. La sua voglia di fare viene però non è vista in modo positivo dai compagni poiché ritengono sprechi tempo nel fare tante cose inutili e, a volte dannose anche per gli altri. Infatti, il conduttore ha costruito uno zampirone per le zanzare bruciando delle radici in una latta e Pamela, ignara dell’alta temperatura, stava per ustionarsi le mani. Carmen, infastidita, ha rimproverato Maccarini, che l’ha accusata di intromettersi solo per fare spettacolo. Il conduttore, nonostante sia dispiaciuto, ammette di accettare poco le critiche e lancia continue frecciatine ai compagni. Questo atteggiamento irrita molto anche Edoardo e Nicolas. Il leader Luca tenta di porsi come intermediario tra Marco e il gruppo, suggerendo a Maccarini di essere meno permaloso e di capire che i naufraghi sono in Honduras da più di due mesi. Il conduttore pensa che i compagni lo stiano attaccando in continuazione per una qualche strategia e non è intenzionato a modificare il suo atteggiamento o a provare a reinserirsi nel gruppo. Nonostante i naufraghi cerchino di spiegargli con calma la situazione, Marco non cambia idea e l’ennesima discussione non porta a nulla.

L’unica a sembrare essere più comprensiva verso Maccarini è Lory, con cui il conduttore si sfoga circa la pesante situazione che si è venuta a creare. Lo Spirito dell’Isola affida proprio a Marco Maccarini il compito di riordinare la spiaggia con i compagni e sarà lui a stabilire i due naufraghi più meritevoli con cui gusterà una ricompensa, a base di bistecca e patatine fritte. Il conduttore premia Nicolas e Pamela e la decisione viene subito criticata poiché la scelta dell’attore romano è una tattica per farsi ben volere da lui, mentre Pamela, essendo una delle ultime arrivate, non meriterebbe altro cibo. Marco Maccarini cerca di giustificarsi, ma Carmen afferma che, essendo entrato da poco più di una settimana non può mettersi a paragone con loro che non mangiano da due mesi. Ma Maccarini non ci sta è sostiene che abbia fame anche Pamela, proprio come avevano fame loro dopo una settimana. Tornati in studio, Ilary Blasi chiede il parere di Carmen, secondo cui il conduttore può fare tutto ciò che vuole; infatti, quello che la infastidisce sono i pericoli che potrebbero provocare dei disastri. Maccarini dal canto suo sostiene di essere dispiaciuto della situazione e di sentirsi in colpa per i diversi imprevisti, ma questa è la sua esperienza e la vuole vivere a pieno. Durante le nomination, Marco Maccarini vota Carmen alla luce delle continue liti che hanno avuto in settimana. Lui è già in nomination poiché ha perso la prova ed è a rischio eliminazione con Maria Laura, Nik, Lory ed Estefania. Chi uscirà lunedì 30 maggio?











