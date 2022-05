Marco Maccarini, il debutto ad Amici 2015 come professore di canto/ Quell’anno Elodie…

Marco Maccarini torna in televisione con l’isola dei famosi 2022

Ci siamo, si rinnova il consuetudinario appuntamento tv con la puntata de L’isola dei famosi 2022, la cui messa in onda avviene in data odierna 16 maggio 2022 su Canale 5 e segna lo sbarco di nuovi naufraghi nel gioco made in Honduras. Tra le new-entries in arrivo al gioco honduregno, ora suscita particolare attenzione generale Marco Maccarini. Molti lo ricordano come volto tv e popolare conduttore radiofonico, che nel curriculm di tutto rispetto vanta tra le sue esperienze tv memorabili quella di timoniere di programmi amati di MTV, tra cui TRL.

Dall’alto delle 45 primavere, Marco ora decide di segnare il suo ritorno nel piccolo schermo, mettendosi alla prova come naufrago in Honduras, dove il gioco de L’isola dei famosi 2022 sembra farsi sempre più difficile e all’insegna della competizione tra i naufraghi concorrenti. Quali dinamiche quindi seguiranno allo sbarco del vip torinese, Marco Maccarini, nel reality Mediaset? Nel frattempo, i telespettatori si dicono, via social, in trepidante attesa di scoprire quali novità porterà a L’isola dei famosi il volto tv, rientrato ufficialmente a far parte dello showbiz del piccolo schermo, dopo diverse esperienze tv vissute in passato, come quella che lo vide in passato coprire il ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi, di cui si è appena conclusa la finale targata Amici 21.

Marco Maccarini e il ruolo ad Amici 2015

Nel 2015, edizione di Amici di Maria De Filippi segnata dal trionfo di Sergio Sylvestre e la partecipazione di Elodie, Marco Maccarini si presentò al grande pubblico del piccolo schermo come professore di canto, insieme a Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Fabrizio Moro e Alex Braga, per poi essere sostituito da Boosta dei Subsonica.

