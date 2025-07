Le molteplici esperienze di vita condivise hanno elevato il loro amore, hanno suggellato il sentimento con le nozze e costruendo una splendida famiglia con la nascita di ben 3 figli: Giovanni, Giselle e Pino. Marco Maddaloni e sua moglie Romina Giamminelli festeggiano oggi 16 anni di matrimonio; una storia d’amore che loro stessi hanno celebrato anche in diverse occasioni televisive mentre alcune ore fa è arrivata tramite i social una delle dediche più toccanti e incisive del judoka.

“Vorrei rinascere per venirti a cercare prima”, scrive Marco Maddaloni a corredo di una sequenza di foto splendide che raccontano come sono cambiati nel tempo, in parallelo ad un sentimento in costante ascesa. “16 anni di noi, il nostro rapporto è in evoluzione continua”. Parole al miele che mettono in evidenza la maturazione della liason con sua moglie Romina Giamminelli, anche al netto delle difficoltà che possono riguardare ogni coppia; momenti di felicità e sfide personali che sono sottintese alla bellezza degli scatti e che sono forse il segreto dell’unione di oggi e della splendida famiglia che hanno costruito nel corso di questi quasi 2 decenni insieme.

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, quanta dolcezza sui social per il 16° anniversario di matrimonio

“Il fulcro della nostra evoluzione è il voler vivere ogni attimo di questa vita!”, chiude così Marco Maddaloni la dolce dedica per sua moglie Romina Giamminelli in occasione del 16° anniversario di matrimonio. Ovviamente, non poteva mancare la risposta della sua dolce metà che non è stata certo da meno in termine di dolcezza e romanticismo. “Nonostante le avversità, problemi, incomprensioni, noi abbiamo scelto di sceglierci sempre”, la moglie del judoka sottolinea proprio quanto detto in precedenza; è nelle difficoltà che si comprende l’entità pura di un sentimento e nel loro caso la crescita costante ne è la conferma. “Siamo ancora qua, e già!”.