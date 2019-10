Marco Maddaloni e Romina Giamminelli/ Marina La Rosa “Siete splendenti” (Vieni da me)

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli raccontano il loro matrimonio a “Vieni da me”. «So che ci teneva e ci è riuscita», ha detto il campione di judo all’ingresso in studio. «Non pensavo che fosse così emozionante, poi con i nostri figli… È stata una bella emozione, che rifarei». E lui scherza: «Sceglitene un altro per il prossimo».

Nel filmato si vede che quel giorno pioveva e Marco Maddaloni racconta: «C’era mio figlio che voleva lanciarsi nelle pozzanghere». Sua madre invece è stata testimone di nozze. «Sono legato ai miei amici e agli altri parenti, ma la mamma non ti tradisce mai. Con gli amici ti puoi allontanare, con i parenti si possono raffreddare i rapporti, ma la mamma è sempre la mamma». Hanno scherzato poi sull’organizzazione del matrimonio. «Siamo andati per diversi sabati a mangiare in sala per capire se era quella giusta». Invece sulla scelta dell’armatura del figlio: «Ma è durata pochissimo, se avessi potuto lo avrei coperto tutto per tenerlo fermo».

MARCO MADDALONI E ROMINA GIAMMINELLI, LA SORPRESA DI MARINA LA ROSA

Tante le battute di Marco Maddaloni sul matrimonio con Romina Giamminelli. Nel racconto a “Vieni da me” hanno scherzato sul numero degli invitati. «Erano 360, poi sono stati scremati. Sono venuti meno quelli che hanno ricevuto all’ultimo l’invito. E poi abbiamo vietato i minori di 18 anni. Quando abbiamo messo questo veto è venuta meno un po’ di gente». A “Vieni da me” hanno ricevuto la sorpresa di Paolo Brosio, con cui il campione di judo ha vissuto l’esperienza dell’Isola dei Famosi. «Ho trascorso quasi 70 giorni sull’isola con lui. Mi parlava sempre di Romina, allora gli dissi di sposarsi. Alla fine si è sposato davvero e mi ha invitato. Sono felice e gli voglio bene. Auguro loro il meglio». Tra le immagini del matrimonio ci sono quelle con amici vip, come Marina La Rosa. «Sempre elegante, è una figa pazzesca». E lei manda loro un messaggio: «Eravate splendenti, ma non solo esteticamente. Si vedeva che eravate emozionati. L’amore è semplice e se è meraviglioso, come nel vostro caso, è come un diamante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA