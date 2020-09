Marco Maddaloni e Romina Giamminelli: nato Giuseppe “Pino”/ “A mio figlio auguro…”

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli sono di nuovo genitori. L’annuncio è arrivato in queste ore tramite Instagram da parte dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 14 e judoka, il quale ha svelato la nascita del loro terzo figlio Giuseppe “Pino” Maddaloni. La lieta novella è stata condivisa con i fan a distanza di due giorni dalla nascita del piccolo Pino e papà Marco ha voluto condividere la sua grande emozione condividendo la tenera foto in cui stringe la manina del piccolo neonato. Marco e Romina sono diventati genitori per la terza volta lo scorso 4 settembre, come spiega lo stesso Maddaloni su Instagram in cui torna anche sul dettaglio relativo al nome “Pino” già spiegato nelle passate settimane dalla neo mamma. Si tratta infatti di un omaggio allo zio del bebè che nel settembre di venti anni fa vinceva la medaglia d’Oro a Sidney. “Nel settembre del 2000 mio fratello Giuseppe “Pino”ci portava alla vita nel mondo Vincendo quella medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney che dimostrava a me e tutte le persone delle nostre zone e non… che nulla era impossibile!!”, ha esordito Marco Maddaloni nel suo post. “Il 04 settembre del 2020 è nato il mio terzo genito Giuseppe “Pino” Maddaloni a mio figlio non posso che auguragli di percorrere la stessa strada dello zio come atleta e soprattutto come uomo”, ha poi proseguito.

MARCO MADDALONI E ROMINA GIAMMINELLI GENITORI PER LA TERZA VOLTA

Grande l’emozione da parte di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli. Il neo papà, nel condividere il tenero scatto, ha tenuto a precisare che mamma e piccolo stanno bene, ringraziando tutti per la grande vicinanza in questo momento di forte gioia. A commentare la lieta novella, in contemporanea al marito, anche Romina Giamminelli, ex protagonista di Pechino Express. “Benvenuto al mondo cuoricino mio”, ha scritto sul suo profilo Instagram. “Nove mesi nel mio grembo. Nove mesi sempre insieme. È finalmente il 4/09/2020 sei arrivato TU. Ora tutti ti aspettano”, ha aggiunto prima di farsi travolgere dai commenti di gioia di amici e fan, da Nicoletta Larini ad Arianna Rapaccioni Mihajlovic. Era stata proprio la Giamminelli, nei giorni scorsi, a spiegare il motivo del nome “Pino”, giustificato dal forte legame alle tradizioni familiari da parte di Marco che a tal proposito aveva voluto chiamare il primogenito come il padre, Giovanni. La secondogenita prende invece il nome della madre di Romina, Giselle.





