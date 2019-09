Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sono sposati/ Rito in chiesa e festa in…tv!

Il momento del matrimonio tra Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, di cui si è tanto parlato e discusso negli ultimi mesi, è finalmente arrivato. Il vincitore della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, dopo la romantica proposta al centro dello studio durante la finale, ha sposato in chiesa la sua dolce metà. Un desiderio che la modella originaria delle Seychelles ambiva da tempo a realizzare. C’è infatti da ricordare che i due si sono sposati con rito civile nel 2015. Marco e Romina hanno anche due figli, Giovanni e Giselle, e stanno insieme da oltre 10 anni. Ora i due hanno “chiuso un cerchio”, giurandosi amore eterno anche di fronte a Dio. All’altare Romina è stata accompagnata dal suo papà, così come desiderava da anni. Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto: non sono stati fatti annunci in merito alla celebrazione.

Marco Maddaloni e Romina sposi: tanti ospiti noti

Stando però a quanto trapela da Isa e Chia, alla celebrazione erano presenti le telecamere di qualche programma televisivo, probabilmente quelle di uno dei programmi di Barbara d’Urso. Questo ci anticipa che scopriremo quanto accaduto durante le nozze in diretta televisiva. Il matrimonio si è tenuto in provincia di Caserta, dove sono continuati anche i festeggiamenti in una località balneare della zona, il Mamamare. Presenti ai festeggiamenti, oltre alla sorella di Marco, Laura, e a suo marito Clemente Russo, anche alcuni ex compagni dell’Isola dei Famosi come Paolo Brosio, Marina La Rosa, Luca Vismara, Aaron Nielsen, Ghezzal e Youma Diakite, che hanno condiviso qualche momento anche sui social.

