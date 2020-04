Marco Maddaloni e Romina Giamminelli/ In attesa del terzo figlio e… (Verissimo)

Pubblicità

Marco Maddaloni e la sua compagna Romina Giamminelli sono in attesa del loro terzo figlio: dopo essere diventato padre di Giovanni tre anni e mezzo fa e della piccola Giselle successivamente (ricordando che i due avevano pure sperimentato il dolore per la perdita di un figlio), il 36enne judoka campano si racconta in dirette video assieme alla moglie nella puntata di oggi di “Verissimo – Le Storie” (qui il video della preview dell’intervista) e ai microfoni dell’oramai consueto rotocalco del sabato condotto da Silvia Toffanin annunciano in diretta dalla propria abitazione, dove si trovano in quarantena come milioni di italiani, un nuovo arrivo della cicogna nella loro già larga famiglia. Va ricordato inoltre che lo sportivo nato a Napoli ma con anche la cittadinanza albanese, diventato negli ultimi tempi un apprezzato personaggio televisivo e che negli scorsi giorni ha avurto qualcosa da ridire nei confronti di quelli che non rispettano le norme di distanziamento sociale e quarantena, era convolato a giuste nozze con la sua Romina solo lo scorso settembre.

MARCO MADDALONI E ROMINA GIAMMINELI DOPO IL RECENTE MATRIMONIO UNA SORPRESA IN ARRIVO..

Nel corso dell’appuntamento di questo pomeriggio infatti la coppia formata da Marco Maddaloni e Romina Giamminelli rivivranno alcuni momenti proprio del loro recente matrimonio e manderanno un video-appello a tutti i telespettatori in cui parleranno di come stanno affrontando tra le mura domestiche l’emergenza legata alla pandemia e del fatto che la lieta notizia dell’arrivo del loro terzo bebè rappresenti una sorta di segnale di speranza in un periodo così difficile. Infatti già nel corso delle precedenti ospitate nel salotto televisivo di Silvia Toffanin (quando avevano spiegato il loro dolore per la morte del figlio prima di avere Giovanni e Giselle), il judoka napoletano e sua moglie avevano parlato di questa evenienza e la stessa Romina in altre occasioni non aveva mai nascosto il suo desiderio di avere un altro bebè da quello che è oramai il suo storico compagno da anni.



