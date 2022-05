Marco Maddaloni e sua sorella Laura hanno litigato?/ I segnali social del distacco

È un periodo molto difficile per Laura Maddaloni e Clemente Russo all’Isola dei Famosi, i coniugi infatti, si sono ritrovati sotto le accuse di molti naufraghi e del pubblico e Clemente Russo ha fatto ritorno su Playa Sgamada dopo aver perso il televoto con solo il 10% di gradimento. Nel turbinio delle proteste in molti si sono chiesti come mai il fratello di Laura, Marco Maddaloni non abbia speso nessuna parola di supporto nei confronti di sua sorella e di suo cognato.

Molti si sono accordi che il vincitore dell’Isola dei Famosi 2019 Marco Maddaloni non segue su Instagram né sua sorella né Clemente Russo. Tutto è stato notato da Deianira Marzano che sui suoi social ha rivelato: “Marco non segue su Instagram la sorella e il cognato. Anche ad inizio isola ha fatto un post sulla sua avventura senza menzionare la sorella e il cognato”.

In che rapporto sono Marco Maddaloni e sua sorella Laura?

Il giallo sul rapporto tra Marco Maddaloni e sua sorella si è infittito quando molti hanno notato come durante la messa in onda del reality show di Canale 5 l’ex judoka abbia pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram mentre guardava Made in Sud, un chiaro riferimento al fatto di non provare interesse per il reality in cui gareggia sua sorella.

Nel suo post di ricordo dell’esperienza sull’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni non ha fatto nessun riferimento o augurio a sua sorella Laura Maddaloni e a suo cognato Clemente Russo per l’avventura che stavano per iniziare ma ha raccontato solo i suoi ricordi più importanti dell’esperienza al reality.

