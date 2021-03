Marco Maddaloni “Fariba Tehrani cerca l’amore all’Isola”/ “Quando ha visto Brando…”

Fariba Tehrani starebbe cercando l’amore sull’Isola dei Famosi 2021. Parola di Marco Maddaloni che, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format scoail del settimanale Chi, ha parlato dell’esperienza vissuta come salvavita su Parasite Island dell’Isola dei Famosi dove ha provato ad insegnare a Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani la vita da naufraghi. Tornato in Italia, ha spifferato qualche segreto dell’Isola svelando anche la voglia d’innamorarsi di Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi sarebbe single, ma in cerca d’amore. “Fariba mi ha svelato che vuole trovare l’amore sull’Isola…”, ha raccontato il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Maddaloni, inoltre, ha raccontato anche la reazione che avrebbe avuto Fariba quando su Parasite Island è arrivato Brando Giorgi dopo aver perso la sfida al televoto. “Appena ha visto Brando si è ringalluzzita” , ha detto ancora Maddaloni.

MARCO MADDALONI CRITICA L’ATTEGGIAMENTO DI GILLES ROCCA

Sull’Isola dei Famosi 2021, Marco Maddaloni, durante la sua avventura da naufrago, aveva conquistato tutti, pubblico e compagni d’avventura. Da esperto dell’Isola, ai microfoni di Casa Chi, ha commentato l’atteggiamento di alcuni concorrenti. In particolare, Maddaloni ha criticato Gilles Rocca il cui approccio con gli altri naufraghi sarebbe sbagliato: “Gilles non è cattivo come ragazzo però ha una tonalità di voce molto aggressiva, spesso quando approccia con qualcuno lo fa in maniera sbagliata“. Gilles Rocca, in poche settimane, ha discusso prima con Daniela Martani e poi con Awed. Tuttavia, l’attore ha ricevuto il sostegno della maggior parte dei concorrenti vincendo anche la sfida al televoto con lo stesso Awed e Vera Gemma.

