Marco Maddaloni, figuraccia con Beatrice Luzzi! “Pronto alla guerra? Volevo dire altro”/ “Spiace se ho offeso

Marco Maddaloni corregge il tiro dopo il tweet contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024

Nelle scorse ore un commento di Marco Maddaloni sul vincitore del Grande Fratello 2024 ha scatenato le ire dei fan di Beatrice Luzzi. Nel dettaglio lo judoka ha espresso tutto il suo sostegno per Perla Vatiero arrivando persino a scrivere sotto un tweet dei Perletti ‘prepariamoci alla guerra’. Tuttavia ha ricevuto talmente tanti attacchi, insulti e richieste di chiarimento che ieri sera ha fatto una diretta Instagram abbastanza lunga per chiarire il suo punto di vista.

Finalisti Grande Fratello 2024, chi sono?/ Beatrice, Rosy, Massimiliano, Simona e Perla: manca un sesto nome

Innanzitutto sul tweet contro Beatrice Luzzi Marco Maddaloni ha premesso: “Voglio un attimo spiegare la cosa. È uscito questo tweet di una ragazza che in una conversazione privata scriveva ‘anche papà Madda ci invita alla guerra, ci dà la carica’ e sotto c’era questa scritta mia ‘preparatevi alla guerra’.” E poi ha spiegato: “Allora ragazzi mi è arrivato questo video de La Casa di Carta dove c’è scritto prepariamo all’ultima battaglia io ero il Professore e c’erano tutti, c’era Mirko e c’era Ciro su tutti io l’ho ripostata ed ho detto preparatevi alla guerra ma non era inerente a nessuno, innanzitutto a nessuna guerra per questo mi dispiace se ho offeso qualcuno e poi era inerente ai Perletti che aveva fatto quel video ma non era contro nessun concorrente.”

Beatrice Luzzi spiazza sugli ex gieffini: "Sarebbe stato bello..."/ Gesto prima finale Grande Fratello 2024

Marco Maddaloni confessa: “Beatrice Luzzi? Ecco come sono davvero i nostri rapporti”

Nel suo lungo chiarimento Marco Maddaloni ha rivelato anche come sono i rapporti con Beatrice Luzzi: “Al di là di tutto voi non riuscite a capire una cosa, noi li dentro anche se abbiamo avuto qualche discussione, io avrò discusso una volta, dopo qualche giorno già ci siamo chiariti perché vivevamo nella stessa casa e ci rispettavamo, perché mangiavamo, discutevamo ma ridevamo anche e quando qualcuno usciva c’erano gli occhi lucidi.” Tuttavia in molti continuano a storcere il naso anche di fronte al chiarimento, che considerano poco sincero e che fa acqua da tutte le parti.

Vincitore Grande Fratello 2024/ Pronostici sulla vittoria tra Beatrice, Rosy, Massimiliano, Perla, Simona e..

Marco Maddaloni ha svelato come sono i rapporti con Beatrice Luzzi: “È una concorrente che io stimo, c’è stata una discussione ma ci siamo sempre stimati l’uno con l’altro e chi vince io sarò contento lo stesso. Io tiferò per una persona, due persone, ma chiunque vince per me va benissimo. Domani vinca il migliore ed io sono contento di rivedere le persone che oramai da quasi un mese non vedo più, non volevo dar fastidio a nessuno dei finalisti.” Ed infine in vista della finale del Grande Fratello 2024 si è trincerato dietro un diplomatico ‘che vinca il migliore’.











© RIPRODUZIONE RISERVATA