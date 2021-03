Marco Maddaloni “Finale dell’Isola in Honduras? È solo un’idea”/ Per lui vincerà…

Marco Maddaloni ha fatto il suo ritorno in Italia dopo l’avventura come Salvavita all’Isola dei Famosi 2021. Riabbracciata la sua famiglia, il vincitore della scorsa edizione è attualmente in quarantena fiduciaria e solo nelle prossime puntate sarà ospite in studio di Ilary Blasi. Intanto però ha deciso di raccontare qualcosa in più della sua ultima avventura in una diretta su Instagram condivisa con gli ex naufraghi Marina La Rosa, Aaron Nielsen e Luca Vismara.

In particolare Maddaloni si è lasciato andare ad uno spoiler sulla finale di questa edizione: “Io credo che la finale si farà in Honduras, – ha ammesso il campione di arti marziali, per poi spiegare che – è l’unico modo. Gli eliminati arriveranno in studio sempre due settimane dopo.” Una deduzione più logica che confermata, come lui stesso ha poi tenuto a chiarire in altra sede.

Marco Maddaloni si sbilancia sul possibile vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 e non solo!

Il collega e sempre ben informato Luca Guarneri ha infatti recentemente contattato Marco Maddaloni. In quest’occasione, l’ultimo vincitore dell’Isola dei Famosi ha meglio spiegato la sua anticipazione. “Gli spoiler ai quali si è lasciato andare su Instagram in realtà era una sua idea, quindi non c’è niente di certo.” ha rivelato Guarneri in diretta su RTL 102.5 News nello spazio condotto da Francesco Fredella. Per poi aggiungere ulteriori indiscrezioni: “Si sente inoltre lusingato di essere tornato all’Isola dei Famosi come Salvavita dopo la vittoria, ha però svelato che potrebbe tornare nuovamente all’Isola, quindi che la sua esperienza non è finita qui perché avrà ancora a che fare col programma.” Non è mancata, infine, una previsione sul possibile vincitore: “Per lui il cromatologo perché potrebbe vincere. È super determinato e ha una pazienza con Fariba che è incredibile!” ha concluso Guarneri.

