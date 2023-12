Marco Maddaloni fulmina Signorini e il Grande Fratello 2023/ “Sono offeso per i miei figli“: la polemica

Marco Maddaloni, polemica al Grande Fratello 2023: “Ci sono rimasto male“

Nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 è nata una piccola polemica, che ha visto coinvolto Marco Maddaloni. Il concorrente è stato salvato dal pubblico e ha espresso gratitudine dopo aver appreso il primo esito del televoto di questa sera: la sua avventura nel reality può dunque proseguire. A quel punto, Alfonso Signorini gli ha chiesto se avesse avuto il presentimento di salvarsi dalle nomination. “Non me lo sentivo. A dire la verità quando hai i bambini a casa stai sereno, hai chi ti aspetta“, ammette il judoka.

Mirko Brunetti, nuovo sfogo contro Greta Rossetti al Grande Fratello/ "Mi difende, poi mi lascia in diretta"

A quel punto, appresa la risposta del gieffino, Signorini ha colto la palla al balzo proprio per portare a galla un retroscena a riguardo. Maddaloni, svela il conduttore, ci sarebbe rimasto male per non aver ricevuto un messaggio di auguri da parte dei figli, nel giorno del suo compleanno celebrato pochi giorni fa. Maddaloni tuttavia specifica di non essersela presa con i figli, ma con coloro che non hanno dato la possibilità ai bambini di mandargli gli auguri. “Ci sono rimasto male con voi, non con i miei figli“, specifica rivolgendosi con buone probabilità proprio a Signorini e agli autori.

Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni, “complotto” al Grande Fratello 2023?/ Retroscena sul montepremi

Marco Maddaloni, delusione in diretta: la reazione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, spiazzato di fronte a questa inaspettata polemica avanzata da Marco Maddaloni in diretta al Grande Fratello 2023, ha tentato una giustificazione: “Eh ma eri appena arrivato, capito?“. Tuttavia la delusione del concorrente è evidente, e sottolinea come per mandare un breve video di auguri non ci voglia tantissimo tempo: “Va bene, però credo che ‘Auguri papà’ con un video su Whatsapp ci vogliono cinque secondi, dai“.

Il conduttore ha così deciso di chiudere il discorso con una battuta ironica: “Siamo cattivi, il Grande Fratello è spietato“, per poi proseguire con la diretta e annunciare il nome del secondo concorrente salvo al televoto, ossia Vittorio Menozzi. La delusione di Maddaloni è però tanta: arriverà il tanto agognato messaggio di auguri dalla famiglia, seppur con qualche giorno di ritardo?

Grecia possibile flirt con Marco Maddaloni al Grande Fratello 2023?/ Ecco cosa è successo in passato

© RIPRODUZIONE RISERVATA