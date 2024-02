Marco Maddaloni ha bestemmiato al Grande Fratello 2024? Video incastra/ Web chiede la squalifica

Marco Maddaloni rischia la squalifica al Grande Fratello 2024? In un video si sente una bestemmia

Il pugile Marco Maddaloni ha bestemmiato al Grande Fratello 2024? In queste ore sta circolando sul web un video in cui il concorrente del reality di Canale5 sembra proprio pronunciare una bestemmia. Alcuni siti hanno già riportato la news come Biccy che ha allegato sia il video in cui si sente il concorrente della Casa più spiata d’Italia pronunciare ‘porco***’ sia i commenti degli utenti social, soprattutto su X, che chiedono a grande voce la squalifica di Marco Maddaloni dal GF.

Nel dettaglio infatti nel video in questione viene mostrato Massimiliano Varrese, e gli altri inquilini del Grande Fratello 2024 parlare tranquillamente quando ad un certo punto l’attore esclama: “Il Maddarilla, un soggetto affetto da maddarillismo” ed a questo punto che sembra proprio che Marco Maddaloni si è lasciato scappare una bestemmia al Grande Fratello 2024: “Io non sono il Maddarilla porco ####” L’audio del video, visibile alla fine dell’articolo, non è estremamente chiaro ma non sembra esserci dubbi sul fatto che la parola sia stata pronunciata. Come reagirà il reality? Marco Maddaloni verrà squalificato o, come già avvenuto per altri concorrenti, si adotterà una linea più morbida?

Nonostante tutta Italia sia con gli occhi puntata del Festival di Sanremo 2024 i fan più affezionati del reality di Canale 5 continuano a seguire la diretta. Infatti, in molti hanno notato la presunta bestemmia di Marco Maddaloni e chiedono la squalifica dal Grande Fratello 2024. Su X i commenti si sprecano, c’è chi si indigna: “Scusate ma maddaloni ha bestemmiato e non verrà punito? scrivete tutti alla pagina del gf. È INGIUSTO CHE MOLTI SONO STATI ELIMINATI PER MEZZE BESTEMMIE E A LUI MANCO UN PROVVEDIMENTO?”

Altri utenti invece ironizzano sulla diversità di trattamento riservata a Beatrice Luzzi rispetto agli altri concorrenti: “Maddaloni ha bestemmiato: SQUALIFICA PER BEATRICE” Ed altri ancora dichiarano che la parola si è sentita forte e chiara: “MADDALONI HA CHIARAMENTE BESTEMMIATO VOGLIAMO LA SQUALIFICA IMMEDIATA COME FU PER TUTTI GLI ALTRI CONCORRENTI” Insomma, Marco Maddaloni verrà squalificato dal Grande Fratello 2024?













