Marco Maddaloni, Isola dei Famosi 2021/ Guardiano dei parassiti: sarà incorruttibile?

Marco Maddaloni, vincitore della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2021, è pronto a tornare sulla sua Isola, ma con un ruolo nuovo ed inedito. L’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi, arà molto diversa dall’ultima edizione dell’Isola condotta da Alessia Marcuzzi. Da una parte ci saranno i Buriňos, persone veraci e genuine e dall’altra i Rafinados, naufraghi che si contraddistinguono per eleganza e classe. Accanto a questi due mondi ci sarà anche la “Parasite Island” che sarà abitata da due naufraghi d’eccezione che sono Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Due naufraghi che non hanno affatto la caratteristiche dei naufraghi e che faranno fatica ad abituarsi alla vita selvaggia dell’Isola. Il mondo dei “parassiti” avrà un guardiano d’eccezione ovvero Marco Maddaloni che si tuffa in una nuova avventura, memore delle emozioni vissute come naufrago.

MARCO MADDALONII, COMPLICE DEI PARASSITI?

Quale sarà il ruolo di Marco Maddaloni sull’Isola dei Famosi 2021? Il campione judoka sarà il guardiano dell’Isola dei parassiti che sarà abitata da Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo che non sono adatti ad affrontare la vita da naufraghi. La presenza di Maddaloni servirà ai due “naufraghi parassiti” per affrontare al meglio la loro avventura? Maddaloni, in base alle poche anticipazioni sul suo ruolo, dovrà controllare che tutto, sull’isola dei parassiti, si svolga regolarmente. Tuttavia, durante la sua avventura da naufrago vero e proprio, il campione ha dimostrato di essere anche molto generoso. Lo sarà anche stavolta o il ruolo che gli è stato affidato lo costringerà ad essere un guardiano incorruttibile? Lo scopriremo nel corso delle varie puntate dell’Isola.

