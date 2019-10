Marco Maddaloni/ “Mia mamma mi veniva a cercare con la mazza, i miei figli…”

Marco Maddaloni è stato ospite stamane presso gli studi del programma di Rai Uno, Storie Italiane. Il judoka, nonché ex concorrente del reality show L’Isola dei Famosi, ha raccontato la sua vita privata ai microfoni di Eleonora Daniele, a cominciare dalla sua infanzia complicata, lui che è cresciuto nelle famose Vele di Scampia, i palazzoni popolari fuori Napoli teatro di spaccio e delinquenza. “Sono stato nel quartiere Castelvolturno – racconta – e mi sono spaventato nonostante venga da quartieri non bellissimi. Spaventa in particolare il fatto che la delinquenza sia multietnica, a differenza invece di Scampia dove è più locale”. Maddaloni prosegue: “L’educazione va data in casa, tutto ha origine dalla mancata educazione, e bisogna darla fin da bambino, ormai a 18/20 anni è tardi riprendere un ragazzo. Mia madre scendeva con la mazza e mi veniva a prendere per le palazzine quando io le disobbedivo”.

MARCO MADDALONI A STORIE ITALIANE

Maddaloni e la sua Romina si sono recentemente sposati: “Sono dieci anni che stiamo assieme, da quel fatidico giorno che andai a Castelvolturno. Non è vicino, sono 42 chilometri, e all’epoca pesava sia economicamente che di tempo fare questo viaggio ogni volta”. La coppia ha due figli di tre anni e un anno, e i bimbi sono già degli sportivi accaniti come il padre. In studio passa quindi il videomessaggio della moglie Romina: “Alla fine ce l’ho fatta a farti questo video, non è stato facile perché siamo sempre assieme, colgo l’occasione per ringraziarti per tutto quello che fai per noi, per i bambini, che sei fondamentale e che ti amo tanto. Inutile dilungarsi, noi sappiamo cosa conta veramente per noi e ti mando un grandissimo bacio”.

