Marco Maddaloni, minaccia di abbandonare Grande Fratello 2023/ “Voglio fare come Fiordaliso”

Marco Maddaloni abbandona il Grande Fratello 2023?

Marco Maddaloni medita di abbandonare il Grande Fratello 2023. Lo sportivo si è espresso nelle scorse ore nella Casa più spiata d’Italia. Qualche problema ha infatti minato la serenità dell’ex vincitore de L’Isola dei famosi, che sembra propenso a lasciare il loft di Cinecittà. Nelle scorse ore Maddaloni rivolgendosi al compagno di gioco Massimiliano Varrese ha detto che vuole capire come poter lasciare il gioco, proprio come ha fatto qualche giorno fa l’ex collega Fiordaliso. Il gieffino però si è chiesto come abbia fatto la cantante ad abbandonare (soffermandosi su possibili penali’): “Io sono deciso, ma l’unica cosa è sempre quella. Certo che mi faccio due conti. Infatti adesso devo capire Fiordaliso come ha fatto. Ue uagliò con tutto il bene, io glielo dico. Se l’è fatto tagliare?“.

Nelle scorse ore Marco Maddaloni si è però reso protagonista di uno scivolone, lasciandosi andare a quella che in molti hanno ritenuto una bestemmia. Se così fosse potrebbe essere squalificato già nel corso della puntata di lunedì prossimo, così raggiungerà Fiordaliso fuori dalla casa del Grande Fratello. Adesso la palla è nelle mani degli autori, che analizzeranno l’audio della presunta esclamazione blasfema e decideranno come procedere con il gieffino, che rischia seriamente di dover salutare il gioco anzitempo.

Grande Fratello 2023, Marco Maddaloni salvato dal nuovo regolamento?

Marco Maddaloni dunque rischia serialmente la squalifica dal Grande Fratello 2023. L’attuale concorrente del reality potrebbe lasciare il reality nella puntata in arrivo lunedì sul piccolo schermo. Ma il regolamento spiegato e presentato nei mesi scorsi dal padrone di casa Alfonso Signorini potrebbe strizzare l’occhio a un salvataggio in extremis di Marco Maddaloni. “L’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente corretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa Liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite”.

Nei giorni scorsi Marco Maddaloni ha avuto la possibilità di incontrare nella casa del Grande Fratello il papà: “Se siamo quelli che siamo è grazie a mamma e a te. Avete fatto tante rinunce, ma ad oggi sono padre e so perché le hai fatte. Le hai fatte per renderci quello che siamo adesso“.











