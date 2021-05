Marco Maddaloni, scherzo Le Iene/ Video: “picchia” un operaio per un video dei figli

Anche Marco Maddaloni è finito nella rete de Le Iene. Nicolò De Devitiis, con la complicità della moglie Romina e dei due figli, ha organizzato uno scherzo ai danni del campione di judo, impegnato con la ristrutturazione di casa nuova. Le Iene hanno fatto credere al vincitore di Pechino Express e dell’Isola dei famosi che un operaio ha realizzato alcuni video dei suoi figli, poi pubblicati sui social, senza il suo consenso. “C’è una cosa che mi sta molto agitando”, gli dice la moglie Romina, nostra complice, mostrandogli i filmati. Nei video i bambini, che in realtà si divertivano, sembrano presi in giro. Guardando e riguardando le immagini, Maddaloni capisce che i video sono stati realizzati dentro la casa in ristrutturazione e sospetta subito di un operaio, da poco arrivato in cantiere.

Marco Maddaloni: “Scampia è il mio cuore”/ “La storia con mia moglie nata così...”

Marco Maddaloni: una furia dopo i video social dei figli

In tanto parenti e amici di Marco Maddaloni iniziano a mandare messaggi per segnalargli questi video. Il campione di judo chiede conferma ai due figli che i video sono stati registrati in cantiere e chiama anche il suo operaio di fiducia, scoprendo che il misterioso operaio non fa parte dell’impresa. Maddaloni e la moglie Romina si mettono in macchina per raggiungere la casa, intanto chiamate e segnalazioni continuano. In cantiere l’opinionista dell’Isola dei famosi 2021 capisce che i video può averli fatti solo il nuovo operaio e con uno stratagemma capisce che non è un elettricista. Maddaloni cerca di placcarlo senza troppa forza, poi lo cinge al collo. Nonostante tutto il truffatore riesce a scappare e lo sportivo lo insegue issandolo sul cancello. In quel momento sbuca Nicolò De Devitiis svelando che si tratta di uno scherzo de Le Iene! Clicca qui per vedere il video dello scherzo a Marco Maddaloni

LEGGI ANCHE:

Marco Maddaloni "Sogno di presentare Made in Sud"/ "Sfido De Martino nel ballo!"Marco Maddaloni "Finale dell'Isola in Honduras? È solo un'idea"/ Per lui vincerà...

© RIPRODUZIONE RISERVATA