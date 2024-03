Marco Maddaloni senza freni: “Grande Fratello 2024? Obbiettivo era guadagnare più soldi”/ “Ecco chi vincerà”

Grande Fratello 2024, Marco Maddaloni senza censure: “Potevo vincerlo e ho partecipato per soldi”

Marco Maddaloni ha abbandonato il Grande Fratello 2024 per stare vicino alla moglie Romina Giamminelli ed ai figli Giovanni, Giselle Marie e Pino, dopo la morte del suocero Mario. Eppure in una lunga intervista concessa a Chi ed uscita in tutte le edicole oggi, lo judoka non ha dubbi che quel reality avrebbe potuto tranquillamente vincerlo. Del resto ha già trionfato all’Isola dei famosi e a Pechino Express: “Devo dire che se rifletto un po’ su quello che sento per strada e su quello che vedo sui social anche in questo reality avevo tutte le potenzialità per vincerlo…e sarebbe stato un sogno”

Tuttavia a causa del grave lutto che lo ha colpito Marco Maddaloni ha lasciato il gioco ma non si è affatto pentito della scelta fatta: “Resta il fatto che per me mia moglie è tutto nella vita, i miei figli è grazie a lei che ci sono e crescono con amore. Questo è un periodo che lei si ricorderà per sempre ed il non potevo essere altrove.” Rimanendo sempre in tema del Grande Fratello 2024 ha poi rivelato qual era il motivo principale per cui ha partecipato: “L’unico obiettivo era durare il più possibile per guadagnare di più [] Come sportivo i titoli ce li ho, ma non sono un calciatore e a me piace fare la bella vita. Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l’idea che i miei figli stiano in piscina”

Marco Maddaloni non ha dubbi: “Ecco chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2024

Marco Maddaloni è ormai fuori dai giochi, ma chi vincerà il Grande Fratello 2024? Durante l’intervista al magazine Chi, lo judoka innanzitutto ha rivelato chi avrebbe preferito che vincesse, cioè Paolo Masella ‘per la sua educazione e perché è un ragazzo fantastico’. Il giovane macellaio, però, è stato eliminato nella puntata di lunedì scorso. “Io sono innamorato dei ragazzi che ho incontrato lì dentro.” ha rivelato inoltre Maddaloni.

E subito dopo ha aggiunto chi secondo lui sarà il vincitore del Grande Fratello 2024: “Vincerà Beatrice oppure Giuseppe, Perla a livello di voti la vedo molto forte. Mi hanno detto qualche volta che sono un po’ stratega, ma è diverso, a me piace il calcolo delle probabilità.”

