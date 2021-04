Marco Maddaloni “Sogno di presentare Made in Sud”/ “Sfido De Martino nel ballo!”

Marco Maddaloni, vincitore dell’Isola dei Famosi 2019, ha delle critiche da fare ad alcuni dei concorrenti di questa edizione. Intervistato da Francesco Fredella su RTL 102.5 News, il campione ha tenuto a difendere Fariba Tehrani dai numerosi attacchi ricevuti nelle ultime puntate del reality. “L’ho protetta sui social perché sicuramente Fariba è un personaggio che ha un carattere molto forte però a me non piace quando il gruppo si coalizza contro una sola persona.”

STEFANO DE MARTINO, DEBOLE PER MARTINA MILIDDI?/ La delusione dopo l'eliminazione

Alla base di questo comportamento per Maddaloni “c’è un errore di base portato dalla vita, non voglio parlare di educazione – e ricorda – Questa persona sta andando via dal reality, probabilmente non tornerà, ti sta allungando la mano è di una cattiva educazione assurda non stringergliela per come sono cresciuto io.”

Zerbi "Infilo ogni settimana e mi riproduco ogni 5 anni"/ De Martino "Buona media"

Marco Maddaloni pronto a prendere il posto di Stefano De Martino: “Sogno Made in Sud!”

Fariba Tehrani “non è una santa” chiarisce Marco Maddaloni, ma questo non giustifica comportamenti simili nei suoi confronti. Il campione sposta poi l’attenzione su Gilles Rocca e svela: “All’inizio mi stava molto simpatico, però ha avuto due uscite poco eleganti, dallo scemo del villaggio a Gascoigne all’abbaiare a Fariba fino ad arrivare a non salutarla. Ultimamente per questo mi è caduto un po’.” Bacchetta poi anche Ubaldo Lanzo: “Secondo me Ubaldo è un possibile vincitore, però queste uscite poco eleganti che ha avuto un po’ mi hanno fatto riflettere. Mi auguro che possa riprendere le redini della sua calma e continuare il suo percorso.” Chiusa la parentesi Isola dei Famosi, Maddaloni svela il suo sogno televisivo: “Il mio desiderio è presentare Made in Sud da Napoli, casa mia. Giusto perché non c’è due senza tre, tocca prima vincere anche il Grande Fratello e poi andiamo a fare Made in sud.” Insomma, è pronto a prendere il posto di Stefano De Martino: “Lui è molto bravo, vuol dire che lo sfido in una prova di ballo!” scherza.

LEGGI ANCHE:

STEFANO DE MARTINO/ "Amici posto speciale. La Celentano? Oggi è meno agguerrita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA