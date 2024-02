Marco Maddaloni vuole abbandonare il Grande Fratello 2024 ma non può/ “Non ce la faccio più ma…”

Marco Maddaloni vuole lasciare il Grande Fratello 2024: è scontro con Sergio D’Ottavi

Marco Maddaloni vuole abbandonare il Grande Fratello 2024 in seguito alle forti dichiarazioni di Sergio D’Ottavi contro di lui. Andando con ordine, ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e giunti al momento delle nomination Sergio ha votato lo judoka con una motivazione chiara e precisa: è stato troppo duro e pesante nei confronti di Beatrice Luzzi. Finita la diretta Marco Maddaloni lo ha affrontato chiedendogli spiegazioni e tra i due c’è stato un violento scontro.

Marco Maddaloni si è scagliato contro Sergio D’Ottavi per come l’ha fatto passare: “Tu dicendo che io ho usato toni forti con Beatrice durante l’uscita mi hai fatto passare male. Hai fatto pensare chissà cosa al pubblico.” Lo judoka è un fiume in piena e durante lo sfogo ha confessato di voler abbandonare la Casa del Grande Fratello 2024: “Io non è che posso andare, io devo andarmene a casa. Sto qui da tre mesi e non ce la faccio più, questa è la verità. Se ci resto male per la tua nomination devo dirtelo.”

Marco Maddaloni è un fiume in piena: “Non posso uscire perché mi decurtano il contratto”

Marco Maddaloni vuole uscire dal Grande Fratello 2024 ma è frenato dalla possibilità che gli decurtino il contratto. Nel dettaglio, infatti, sempre durante il suo sfogo contro Sergio D’Ottavi, ha rivelato: “Io non posso uscire oggi perché mi decurtano il contratto. Se voi mi cacciate via io sono contento. Voglio andarmene subito. Questo lo dico per ribadire che tanto io voglio uscire e che non mi importa di stare qui.” E subito dopo ha aggiunto di essere rimasto troppo deluso per il messaggio che è passato su di lui.

Non sono giorni facili per Marco Maddaloni, da settimane lo judoka dimostra tutta la sua insofferenza a rimanere nella casa e più volte ha minacciato di abbandonare. Lunedì, poi, è finito al centro delle bufere sui social per una presunta bestemmia che avrebbe pronunciato mentre parlava con Massimiliano Varrese e immortalata in un video che circola. In molti lo hanno criticato anche per il modo in cui ha attaccato Beatrice Luzzi: “Io non sono stato duro e nemmeno ho avuto atteggiamenti feroci. Non posso permettere che passi questo adesso.” Nel frattempo Marco Maddaloni è in nomination, insieme a Beatrice Luzzi e Stefano Miele, finirà a rischio eliminazione.











