Marco Marfella, Il Menestrelloh/ “Io inviato de Le Iene Show? Sarebbe un sogno!”

Il digital creator Marco Marfella, conosciuto sui social come Il Menestrelloh, è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella con Manila Nazzaro, durante la puntata di oggi, venerdì 10 giugno. Molto attivo sui social con quasi 400 mila follower, ha creato online – soprattutto su Instagram e Tik Tok – un vero e proprio impero. “Sono sciocco basito! Non me lo aspettavo”, ha esordito. Il giovane ha spiegato da dove deriva il suo nome sui social e soprattutto la “h” finale: “Semplicemente il nome Menestrello era già occupato da un profilo inattivo oltretutto che ogni giorno vado a segnalare ma non lo chiudono. Alla fine ho messo la “h” finale ed è rimasto un segno caratteristico”.

Riccardo Scamarcio/ "Nessuno è contadino in famiglia, mi piace definirmi zappatore"

Marco Marfella, Il Menestrelloh, arriva da Napoli ed ha spiegato di fare nella vita proprio il creator ma anche il giornalista: “Collaboro con diverse testate”, ha svelato. Inoltre lo scorso 24 maggio è anche uscito il suo libro.

Marco Marfella, Il Menestrelloh: un futuro da inviato de Le Iene?

Marco Marfella, detto Il Menestrelloh, è l’autore del libro “Sciocco basito” presentato oggi da Manila Nazzaro nel corso del suo intervento radiofonico. “Questo libro contiene una serie di racconti inventati ma con una base di realtà, ispirato a tutto ciò che osservo nella vita e il filo conduttore sono sempre i social”, ha svelato. “Sono racconti che fanno sia ridere che riflettere”, ha proseguito, svelando di aver scritto di situazioni estremizzate ma senza mai perdere l’ironia.

Marina La Rosa crea account di TikTok: oltre 2.000 commenti d'odio in poche ore/ La replica

Francesco Fredella osservando Il Menestrelloh ha svelato di immaginarlo come uno degli inviati di Striscia la Notizia. “In realtà anche inviato de Le Iene”, ha aggiunto Manila Nazzaro. “Bello, sarebbe un sogno!”, ha commentato Marco, prima di leggere un suo aforisma contenuta nel suo libro.

LEGGI ANCHE:

Lorella Cuccarini fuori dal cast di Amici 22?/ Ecco cosa dicono gli spoiler

© RIPRODUZIONE RISERVATA