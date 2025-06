Ospite questa sera nel salotto della trasmissione Cose nostre – in onda a partire dalle ore 23:55 su Rai 1 con la conduzione di Emilia Brandi –, l’ex Capo della squadra mobile di Brescia, Marco Mariconda, racconterà quei lunghissimi 237 giorni di sequestro dell’imprenditore Giuseppe Soffiantini (quest’ultimo effettivo protagonista della diretta di questa sera), che seguì in primissima persona a partire da quel tragico 17 giugno del 1997: fu proprio lo stesso Marco Mariconda a riuscire a mediare la liberazione dell’imprenditore con lo scambio di circa 5 miliardi di lire, mettendo fine a una lunghissima indagine e a numerosi tentativi per riuscire a stanare l’imprenditore e i rapitori; questi ultimi – ovviamente – poi consegnati alla giustizia e condannati.

Qualche anno fa, parlando proprio del rapimento di Soffiantini, lo stesso Marco Mariconda ha confessato al Corriere che fu solamente grazie al pensiero che il rapito potesse essere “mio padre” che riuscì a mantenere la testa perfettamente lucida per quei 237 lunghissimi giorni; mentre ha anche raccontato che, dopo la sparatoria dell’ottobre del 1997 in cui morì il suo carissimo amico Samuele Donatoni, ebbe veramente paura che l’imprenditore fosse rimasto ucciso, dato che “ci fu il silenzio dei sequestratori” fino alla misteriosa liberazione del febbraio successivo.

Chi è Marco Mariconda: l’ex Capo della squadra mobile di Brescia che gestì il sequestro di Giuseppe Soffiantini

Tornando a noi, la figura di Marco Mariconda – per chi si stesse chiedendo “chi è” – è associata a numerose indagini di altissimo livello, oltre che ovviamente a quella sul rapimento di Soffiantini: la sua carriera è iniziata in quel di Mantova nel 1988, mettendo a segno numerosi successi che gli valsero l’importante ruolo di Capo della squadra mobile di Agrigento, e fu proprio in Sicilia che i successi si moltiplicarono, dato che prese parte alla cattura di alcuni noti latitanti mafiosi, tra i quali il mandante dell’omicidio – nel settembre del 1990 – del giudice Rosario Angelo Livatino, beatificato da Papa Francesco nel 2021.

Dopo Agrigento, Marco Mariconda partì alla volta di Bologna e qui fu tra gli uomini più importanti nell’indagine sulla banda della “Uno Bianca”, e nel 1996 ottenne il trasferimento a Brescia: fu qui che indagò sul rapimento di Soffiantini e mise anche a segno la cattura di un narcotrafficante di caratura internazionale, ricercato da Canada, Messico e Stati Uniti; mentre, dopo aver transitato per Cremona e Viareggio, gli ultimi anni di carriera li ha trascorsi in quella stessa Mantova che diede il via alla sua carriera di “super” poliziotto.