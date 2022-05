Marco Marzocca, chi è e vita privata/ La laurea in farmacia e l’esordio con Zelig…

Marco Marzocca, la laurea in farmacia e l’esordio con Zelig

Marco Marzocca è un popolare comico. E’ laureato in farmacia. Nonostante i suoi studi scientifici, però, è sempre stato attratto dal mondo dello spettacolo tanto da tentare la carriera televisiva. La prima apparizione sul piccolo schermo risale al programma televisivo “Tunnel” su Rai 3 nel 1994, al fianco di Corrado Guzzanti, con il quale poi reciterà in diversi spettacoli teatrali. Negli anni 2000 con la fiction “Distretto di Polizia” raggiunge la notorietà dove Ugo Lombardi, il personaggio che interpreta. Dopo la partecipazione a Distretto di Polizia Marzocca diventò una personalità sempre più conosciuta al pubblico. Nel 2005-2006 è nel cast fisso di “Bulldozer” e partecipa anche al cast della serie “Raccontami” in onda su Rai1 dove prenderà le sembianze di un sacerdote. Dal 2016 al 2013 entra nel cast di “Zelig” come Ariel, un curioso collaboratore domestico filippino di Claudio Bisio.

Marco Marzocca è sposato con Liliana Bula Ferrer, di origine colombiana, con la quale sta insieme da più di 20 anni. Su di lei, nel corso di una trasmissione, ha raccontato: “Tra me e lei ci sono più di 20 anni di matrimonio, la nostra è una grande storia d’amore. Sono stato molto fortunato perché ci vuole un pizzico di fortuna in queste cose. Bisogna in tanti anni di vita assieme capirsi, e affrontare assieme i difetti di uno e dell’altro. Nessuno è perfetto e poi bisogna lasciarsi un po’ andare. Mia moglie mi ha insegnato a non farmi prendere dall’ansia e quanto è importante il dialogo interiore perché le parole che usi con te stesso sono quelle che rispecchiano quello che sei fuori. Un’altra cosa che mi ha insegnato la mia signora è il dialogo con i bambini”. Dalla loro unione sono nati tre figli, Michele, Matteo e Massimo.

Marco Marzocca ha alle spalle una lunga esperienza artistica di teatro, cinema e televisione. Nella sua carriera ha avuto incontri indimenticabili: dal suo mentore, il geniale Corrado Guzzanti, all’indimenticabile meravigliosa avventura non solo professionale ma soprattutto umana con il grande Gigi Proietti. Alla fine degli anni Novanta conosce la moglie in una chat. Una storia, quella di Marzocca, che viene riproposta anche in Distretto di Polizia, dove il poliziotto Ugo Lombardi vive una storia analoga a quella dello stesso attore e comico. In un’intervista aveva rivelato: “Mia moglie è colombiana, ha vissuto metà della sua vita in un altro Continente e metà in Italia. Dall’Italia ci siamo trasferiti negli Usa, un altro mondo. Abbiamo deciso di dare ai nostri figli questo bagaglio culturale, perché siamo convinti che serva ad aprire la mente, ad affrontare meglio la vita, più si sa e più potere si ha nella vita”. La famiglia vive tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America.

