Marco Marzocca: “Ho pianto davanti a Papa Francesco”/ “Scoprii la Fede da bambino…”

Marco Marzocca è intervenuto in qualità di ospite a “L’Ora Solare”, trasmissione di Tv 2000 condotta da Paola Saluzzi, nella giornata di ieri, giovedì 23 dicembre 2021, antivigilia di Natale. Il popolare attore ha raccontato che trascorrerà il giorno più atteso dell’anno a casa con la sua famiglia, negli Stati Uniti d’America. Cosa si mangerà a pranzo? “Beh, a casa Marzocca il menù lo decidiamo un po’ tutti – ha commentato -. La carbonara è uno dei cavalli di battaglia di mia moglie Liliana, che è di origini colombiane: con lei sono sposato da 21 anni e convivo ormai da 22 anni”.

Successivamente, Marzocca ha ricordato la figura di nonna Angela, che in realtà era una zia di sua mamma. Quest’ultima rimase orfana di madre a 8 anni e fu cresciuta proprio da nonna Angela, che “poi crebbe anche me: è morta quando io avevo sedici anni, per me era come una mamma. Fu lei ad aiutarmi a trovare il dono della Fede, una scoperta che ognuno di noi deve fare con se stesso e che non si può delegare a nessuno”.

MARCO MARZOCCA: “L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO? FINITO IN LACRIME”

Successivamente, a “L’Ora Solare”, Marco Marzocca ha rivissuto mentalmente le emozioni del suo incontro con Papa Francesco: “Un evento nella mia vita – ha asserito senza troppi giri di parole –. Io lo adoro questo Pontefice, in modo spropositato. È una persona di una dolcezza unica”.

C’è poi “un episodio incredibile: stavamo lì insieme ad altra gente ad aspettare che lui arrivasse e a un certo punto mio figlio Matteo mi ha chiesto se mi sarei commosso quando il Papa sarebbe arrivato. Io gli risposi che probabilmente sì, sarebbe successo, e lui con uno dei suoi fratelli ha iniziato a prendermi in giro. Ma quando è arrivato il Papa, hanno iniziato a piangere tutti i miei figli, poi mia moglie e quindi io. Nella sua semplicità meravigliosa, Papa Francesco ci ha sorpreso, tanto che non siamo riusciti a dirgli niente di quello che ci eravamo preparati. Continuavo a singhiozzare”.

