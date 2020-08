MARCO MASINI/ “A Sanremo ho affrontato i miei errori davanti a tutti”

C’è anche Marco Masini, tra gli ospiti di Una serata… Bella – Per te, Bigazzi!, lo show musicale in onda questa sera in replica su Rete 4. L’ultima grande apparizione in pubblico di Masini risale al febbraio scorso, quando ha preso parte al 70° Festival di Sanremo in gara con il brano Il confronto. Un titolo eloquente, per una canzone che effettivamente rappresenta una svolta, all’interno del suo percorso doppiamente artistico e umano. Dopo testi dal contenuto discutibilissimo, in cui mandava a quel paese il mondo o apostrofava in maniera ‘poco da gentiluomo’ una donna, Masini torna per certi versi sui suoi passi: “Credo”, spiega in un’intervista a Il Giornale Off rilasciata nel periodo post-Sanremo, “che ci si confronti troppo spesso con gli altri prima di farlo con se stessi, in tutte le categorie. Pure nella politica secondo me. Quindi – prosegue – ho fatto un percorso a ritroso. In questi anni sono stato bravo a dire ‘V********o’, ‘Bella s*****a’, ma forse non lo sono stato nell’affrontare i miei errori confessandoli. Quindi l’ho fatto davanti a tutti, forse per sentirmi meglio. Se dovessi parlare solo di me risulterei presuntuoso, ho preferito farlo parlando degli uomini. Il disco è uscito e sta andando bene, sento che i miei amici maschi si identificano”.

Marco Masini risponde alla polemica su Bella s*****a

A proposito delle parole forti usate nei testi di qualche suo precedente successo, Marco Masini si mostra in qualche modo pentito, ammettendo che, effettivamente, anche solo dal punto di vista di cantautore, si è soffermato più su gli altri che su se stesso, e per questo ritiene di aver sbagliato. Entrando invece nel merito delle accuse di ‘maschilismo’ che gli sono state rivolte a margine della sua partecipazione a Sanremo, Masini dichiara: “Se (la polemica, ndr) riguarda me deve coinvolgere Malafemmena di Totò, Bella senz’anima di Riccardo Cocciante ma anche Fabrizio De André da un punto di vista musicale e letterario. Ogni pezzo è una fotografia di un’epoca. Mi occupo dei miei testi, non di quelli degli altri, e preferirei concentrarmi sulla mia musica”.

L’ultimo album di Marco Masini

Tanti gli artisti che hanno collaborato con Marco Masini al suo ultimo album, tra cui Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Nek, Ermal Meta e Luca Carboni. Fuori invece le nuove leve della scena indie, ma per un motivo ben preciso: “Con i trent’anni di carriera avrei voluto fare trenta canzoni, anche perché il mio repertorio me lo avrebbe consentito. Ma confesso che, in corso d’opera, ci siamo accorti che i tempi erano stretti e avremmo dovuto realizzare un doppio cd con tutto quello che comporta sul piano della distribuzione e della produzione. Alcuni artisti indie li avevo già chiamati, ma anche certi amici di vecchia data che, purtroppo, con 15 canzoni, compresi i 4 inediti, sono necessariamente rimasti fuori. I giovani li ascolto perché da loro si può sempre imparare e ho voglia di fare una seconda operazione coinvolgendoli”.



