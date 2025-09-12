Marco Masini è uno dei cantautori più importanti della musica italiana. C'è grande curiosità riguardo se l'artista sia fidanzato o meno.

Marco Masini sarà uno dei protagonisti della trasmissione Tim Music Awards, evento in prima serata che si terrà venerdi 12 Settembre 2025. Masini è uno degli artisti che ha scritto la storia della musica italiana e ancora oggi ha un grandissimo successo sia tra i giovani che tra i più anziani. Ma ci sono anche alcune curiosità legate alla vita privata di Marco Masini.

L’artista Marco Masini nasce a Firenze il 18 Settembre 1964 e fin da piccolo abbozza una grande passione per la musica, sia nella composizione che per quel che riguarda il pianoforte. Negli anni ha lavorato come musicista ed arrangiatore ed ha avuto grandi partnership con artisti del panorama italiano.

Nel 1990 vince a Sanremo con la categoria nuove proposte ma pian piano la sua popolarità decolla ed alcune sue canzoni hanno scritto la storia della musica italiana. Ma i suoi fan sono molto curiosi sulla sua vita privata, se Marco Masini è fidanzato, sposato e cosa svolge al di fuori di quella che possiamo considerare come la sua attività lavorativa.

Marco Masini e la sua vita privata: le ultime sull’amore

In molti si chiedono se Marco Masini sia fidanzato attualmente e alcune cose relative alla sua vita. In passato l’uomo ha avuto una lunga e importante relazione con Aurora Nardone, ex protagonista come corteggiatrice di Uomini e Donne. I due sono stati insieme per davvero diversi anni ma è poi finita. Masini ha raccontato a Visto:

“E’ finita per incompatibilità caratteriale, poi io non credo nell’amore eterno. Convivere aiuta ad accelerare certi processi ma le separazioni sono sempre traumatiche”. L’uomo è stato comunque sempre molto riservato e riguardo la sua vita privata ha raccontato qualche tempo fa al Corriere della Sera: “Si, ho una compagna. Punto e basta”.

Con questa frase lui ha voluto chiudere ogni rumors e allo stesso tempo non ha voluto aprire le porte ad altri discorsi. In passato l’uomo ha svelato che gli sarebbe piaciuto avere un figlio ma – per diversi motivi – purtroppo non c’è riuscito. Riguardo la donna della sua vita nessuno conosce il suo nome e a dire il vero non ci sono informazioni riguardo il proseguo o la rottura della loro storia.