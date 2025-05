Da Bella Stron*a a Disperato, passando per L’uomo Volante, Ci vorrebbe il Mare e Vaffan*ulo; sono davvero tante le canzone con cui Marco Masini ha segnato un’epoca. Un’epoca in cui il cantante toscano ha assaporato un successo straordinario, toccando vette insperate, ma anche cadendo rovinosamente fino ad uscire quasi di scena. Un periodo buio, messo alle spalle dopo anni di lavoro su di sè. “Una persona cominciò a spargere la voce del fatto che portassi sfortuna”, ricorda l’artista fiorentino in una intervista.

“Questa persona ha iniziato a puntare il dito alle canzoni che ho cantato. Ho dichiarato di ritirami perché è come quando una azienda va a fondo e l’amministratore delegato deve dimettersi”, le sue parole nel programma televisivo Non disturbare. Brutti ricordi che, fortunatamente, fanno parte del passato. Già, perché nel frattempo Marco Masini si è rimboccato le maniche, riprendendosi il suo spazio in tv e sul palco.

Con “Allora ciao”, uno dei suoi ultimi brani, Marco Masini ha fatto tornare i suoi fan ad assaporare le atmosfere tipiche della sua musica. Con il suo timbro vocale ed uno stile unico, il pianista e cantante di Firenze è tornato in pista. Lo scorso Sanremo, all’Ariston, ha duettato con Fedez affiancandolo in un bellissimo rifacimento di Bella stronza.

Nel corso della sua carriera, ricordiamo, ha vinto ben due volte il Festival di Sanremo, ma anche il Festivalbar nel ’91 e lo Zecchino d’Oro 2021 col brano Superbabbo, del quale è autore. Una carriera di tutto rispetto che ha rischiato di interrompersi per le malelingue. Oggi però Marco Masini guarda al futuro, che è tornato a sorridergli anche sotto il profilo sentimentale, come dichiarato dallo stesso al Corriere della Sera. “Se ho una fidanzata? Sì, da qualche anno, punto e basta”, le sue parole.

