Marco Masini ospite del concerto di Umberto Tozzi prima di approdare a Sanremo 2026 dove si esibirà in coppia con Fedez

Non ha bisogno di presentazioni Marco Masini, cantautore navigato che ha alle spalle più di venti album, otto raccolte, oltre a concerti in giro per l’Italia che hanno ricorso sempre un grande successo di pubblico. In più ha vinto ben due Festival di Sanremo: il primo nel 1990 e il secondo nel 2004 in una difficile edizione condotta da Simona Ventura le case discografiche non interessate a mandare i loro artisti di punta (un po’ come sta succedendo con quella del prossimo anno).

Pagelle Sanremo 2026 cantanti big: Fedez e Masini assaltano il televoto. Dieci debutti, pochi assi da giocare

Il celebre cantante ha sempre voluto intraprendere questo tipo di carriera e infatti ha deciso di lasciare gli stufi da giovane per dedicarsi alla musica. Una scelta che non ha fatto a felicità dei genitori infatti più volte su quest’argomento si è scontrato con il padre. Purtroppo sua madre è morta quando aveva solo diciannove anni per via di una brutta malattia.

Marco Masini ai Tim Music Awards, chi è la sua compagna / Una conferma e una grande riservatezza

Marco Masini e l’inaspettato ritorno al Festival di Sanremo insieme a Fedez

Uno degli incontri più fortunati nella vita di Marco Masini è stato quello con Giancarlo Bigazzi per poi arrivare alla creazione di ‘Disperato’ che lo lanciò in maniera definitiva, anche se ha vissuto degli anni molto difficili per via di alcune persone che fecero girare la voce che portasse sfortuna, come Mia Martini. Per rispondere a queste folli accuse scrisse ‘Vaffanculo’. Stasera sarà ospite del concerto di Umberto Tozzi in onda su Canale5.

Da quando vinse il Festival del 2004 non si è più fermato arrivando anche a ricoprire il ruolo di giudice e coach di Ora o mai più durante la conduzione di Amadeus. Ha fatto rumore, invece, la sua partecipazione allo scorso Festival durante la serata delle cover in coppia con Fedez dove hanno cantato ‘Bella stronza’. E poi l’annuncio di Carlo Conti per i big in gara a Sanremo 2026: proprio il cantautore salirà sul palco dell’Ariston in coppia con l’ex marito di Chiara Ferragni. Che abbia fame di vittoria?

Marco Masini ha una compagna? "Ho una fidanzata da anni"/ Identità nascosta