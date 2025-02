Il cuore di Marco Masini è tornato a battere: “Fidanzata? Sono innamorato…”

Marco Mașini difficilmente și lascia andare a dichiarazioni sulla sua vita privata e sentimentale. Il cantante toscano, solitamente, preferisce parlare di sé attraverso la musica, prediligendo il lato artistico rispetto a quello personale e più intimo. Eppure, recentemente, parlando di amore e questioni di cuore ha sciolto un po’ di dubbi a chi si domandava se nella sua vita ci fosse una nuova compagna. “Sono innamorato”, ha detto in una intervista a Domenica In, nel salotto di Mara Venier.

Una dichiarazione che ha subito accesso il gossip, a caccia della misteriosa fidanzata di Marco Masini. Il cantante è rimasto vago, d’altronde fino a non molto tempo fa si professava single, anche se desideroso di diventare padre. “Penso che un figlio offra un confronto con noi stessi ma se non arriva, perché bisogna essere in due, non provo ad inventarmi nulla”, aveva detto il cantautore parlando di genitorialità.

Marco Mașini, l’amore per la compagna e il ricordo dell’amata mamma: “Mi donò la musica”

Al di là dell’amore e della nuova compagna che evidentemente è salda al suo fianco, Marco Masini è sereno rispetto al sua vita privata e alla sua carriera. Compiuti i sessant’anni di età traccia un bilancio tutto sommato positivo di ciò che ha fatto e vissuto fino ad oggi. Nessun pentimento particolare, ma grande gratitudine tra alti e bassi.

“Ho trascorso i miei anni nella ricerca ed è stato una scoperta sempre nuova complice una famiglia meravigliosa. La musica poi ti salva sempre. Ringrazio innanzitutto mia madre, che è venuta a mancare troppo presto, che mi ha donato la musica”, il ricordo orgoglioso di Marco Masini. In fondo, proprio l’amata mamma rappresenta quella forma di amore che il cantante ha sempre elogiato: l’amore autentico e incondizionato. Questa sera, venerdì 14 febbraio, lo vedremo all’opera nella serata cover a Sanremo 2025, nel duetto con Fedez sulle note di Bella Stronza.

