Marco Masini choc: “I capelli? Sono giapponesi”/ “Ho cominciato a perderli quando…”

Marco Masini, tutta la verità sui capelli

Marco Masini, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, svela il segreto della sua folta chioma. Il cantautore racconta di aver cominciato a perdere i capelli tanti anni fa, in un momento particolare della sua vita. “I capelli? Ho cominciato a perderli da ragazzo, quando facevo il servizio militare nella Vam, la vigilanza dell’aeronautica, per colpa dell’elmetto stretto”, spiega l’artista che, con il passare degli anni, ha continuato a perderli. Non volendo, tuttavia, restare calvo, ha trovato una soluzione alternativa al trapianto.

“Non ho fatto il trapianto, ma un rinfoltimento con capelli artificiali, sono giapponesi, tengono fino a 80 chili di strappo“, svela il cantante che ha deciso così di ricorrere alle ultime tecnologie per risolvere il suo problema.

Marco Masini e la “sfortuna”

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Masini è tornato anche sul tema delle insinuazioni che circolarono qualche anno fa secondo cui portasse sfortuna. Una diceria che, oggi, il cantante commenta così: “Non volevo ritirarmi, solo avvisare i miei fan che non era colpa mia se non mi si vedeva più in giro. Le tv non mi volevano ospitare. Quelli della mia casa discografica mi comunicarono: ‘Ci spiace, ma sei un prodotto invendibile’”.

Voci che, all’epoca, rischiarono di rovinare la carriera dell’artista e che furono diffuse da “un addetto ai lavori. Lo stesso che, ogni volta che mi si nominava, faceva le corna o altri scongiuri. I colleghi, gli amici, per fortuna mi sono rimasti vicini. Eros Ramazzotti è tra quelli che più mi hanno difeso. In ogni campo quel che ti succede dipende anche da te”.

