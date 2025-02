Oggi è protagonista nel doppio-ruolo ad ‘Ora o mai più’ ma, seppur come ospite, non è certo passata inosservata la sua partecipazione a Sanremo 2025 nel duetto con Fedez. Stiamo parlando di Marco Masini, ospite oggi nel salotto di Mara Venier a Domenica In; il cantautore si è soffermato proprio sulla performance della quarta serata al fianco del rapper sulle note di ‘Bella stronza’, in una versione inedita condita proprio dalle barre di Fedez.

Marco Masini non si è soffermato su discussioni e polemiche ed ha messo al centro dell’attenzione, come giusto che sia, quella che è stata la resa artistica sia nella fase creativa che rispetto alla performance con Fedez a Sanremo 2025: “L’aspettativa l’avevo leggermente notata ma a me interessava solo capire cosa sarebbe uscito fuori dal punto di vista musicale. Mi ero riservato di decidere una volta arrivati in studio e lavorato sul pezzo; il risultato lo dimostra poi il fatto che siamo andati sul palco”.

Marco Masini, il video-messaggio di Fedez a Domenica In: “Ti sono profondamente grato…”

Sempre a Domenica In, arriva un sentito messaggio di ringraziamenti da parte di Fedez per Marco Masini proprio per quanto realizzato insieme nel duetto a Sanremo 2025 sulle note di ‘Bella stronza’. “Ci tengo tantissimo ad esprimere la mia profonda gratitudine nei tuoi confronti, lavorare con te e mettere mano ad una pietra miliare come ‘Bella stronza’ è stato un vero onore. Un’esperienza che mi porterò avanti nella carriera e che sarà un ricordo che mi darà grande felicità”. Il rapper ha poi concluso: “Ti ringrazio per avermi dato questa opportunità e spero che in futuro ci saranno nuove occasioni per collaborare insieme”.

Marco Masini ha fatto eco alle parole di stima ricevute da Fedez a Domenica In, sottolineando quanto la soddisfazione per il risultato e l’onore della collaborazione siano aspetti reciproci. “…Ho partecipato alla verità che Fedez ha voluto rappresentare sul palco con una canzone che gli apparteneva. Coniugare i 3 mondi è stato un motivo in più per credere nella musica”.