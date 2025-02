Ora o Mai Più 2025, Marco Masini sul duetto con Fedez a Sanremo 2025: “Una cosa diversa da ascoltare”

Nella puntata di questa sera di Ora o Mai Più 2025, Marco Masini sul duetto con Fedez a Sanremo 2025 con Bella Stronza ha rotto il silenzio. Non si placano, infatti, le polemiche per la serata dei duetti quando il cantautore ed il rapper si cimenteranno con una nuova versione di un celebre brano del 1995 Bella Stronza dopo settimane di polemiche Masini prima ha rotto il silenzio sui social postando una storia e poi è intervenuto in diretta su Rai. Incalzato da Marco Liorni, infatti, Masini ha svelato come stanno andando le prove con Federico Lucia.

Marco Masini sul duetto con Fedez a Sanremo 2025 ha confessato: “Ho provato con Fedez? Si l’altro giorno ed è andata molto bene, l’ho sentito per telefono…Abbiamo unito due storie una che ha scritto lui adesso ed una che ho scritto io trent’anni fa e credo sia venuta una cosa bella da ascoltare, diversa da ascoltare” Poche parole per il cantautore toscano che non si è protratto oltre ed ha voluto spegnere sul nascere qualsiasi polemica. Per un concludere è intervenuto Raf con una battuta: “Pare che sia nata una nuova storia d’amore: i Masinez.”

Sanremo 2025, Marco Masini sul duetto con Fedez: “Nessuna modifica al testo originale”

Nelle scorse ore Marco Masini sul duetto con Fedez a Sanremo 2025 ha rotto il silenzio sui social con un IS cercando di spegnere sul nascere le polemiche. “La cover che io e Federico porteremo sul palco dell’Aristo venerdì sera non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata.” ha premesso Masini per poi assicurare che hanno semplicemente unito parti del testo originale con nuove strofe scritte da Federico per l’occasione. Insomma si tratta di un racconto nuovo che molti giudicano senza aver neanche ascoltato.